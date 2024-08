No arrancaron las clases en las universidades: cuál es el reclamo de los docentes al Gobierno

El segundo cuatrimestre de las universidades nacionales debía comenzar este lunes 12 de agosto, pero las clases no arrancaron debido a un paro docente dispuesto tras considerar "insólito" al aumento del 5% en dos tramos ofrecido por el Gobierno.

Luego de la masiva movilización realizada en abril, el Ejecutivo aumentó las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios de todo el país, pero no para los salarios , que quedaron desactualizados respecto a la inflación.

El viernes por la tarde se realizó una reunión paritaria entre los sindicatos docentes y no docentes de las universidades nacionales con el Gobierno Nacional, "en la que estos últimos ofrecieron un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre a todos los trabajadores".

Frente a este número, los gremios sostienen que se tratan de "propuestas que se encuentran por debajo de los índices inflacionarios, que se suma al retraso acumulado que lleva el sector en 2024".

Embed - CRISIS en las UNIVERSIDADES PÚBLICAS: El LUNES COMIENZA el PARO NACIONAL

Al no alcanzar un acuerdo, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), con el resto de los miembros del Frente Sindical de Universidades Nacionales, ratificó el paro por 24 horas que se llevará adelante este lunes, junto a dos jornadas de visibilización del conflicto el 13 y 14 de agosto. Además, se realizará otra medida de fuerza el 20 y 21 de agosto.

El secretario general de Fedun, Daniel Ricci, cargó contra la administración de La Libertad Avanza por el ofrecimiento durante la última reunión paritaria: "El Gobierno no dio respuesta a nuestros reclamos a pesar de que venimos perdiendo más del 50 por ciento de nuestro salario este año a causa de la inflación y los pobres aumentos que el Ministerio de Capital Humano decide de manera unilateral".

"Esto deteriora día a día la situación de los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales, y es por eso que nuestro plan de lucha continúa este lunes con el no inicio de clases del segundo cuatrimestre en las casas de altos estudios de todo el país", advirtió en tal sentido.

Marcha universitaria federal La masiva marcha universitaria federal de fines de abril llevó al aumento de las partidas para gastos de funcionamiento, pero no para salarios. Reuters

En tanto, el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Emiliano Cagnacci, marcó: "Este tipo de decisiones sobre los salarios universitarios que toma el Ministerio de Capital Humano está íntimamente relacionado con el modelo de país que imaginan".

También, marcó el rol del personal: "Nuestro trabajo tiene que ver con el desarrollo, con el futuro de las y los profesionales de la salud que nos van a asistir, las y los ingenieros que van a proyectar las rutas por las que vamos a transitar, con aquellos arquitectos que van a diseñar los hogares donde vamos a vivir. También con los abogados que nos van a defender y los que investigan los medicamentos que nos van a curar, entre muchos otros ejemplos".

Por último, alertó sobre las consecuencias de las medidas del gobierno de Javier Milei. "A la inmensa mayoría los formamos aquí, en la universidad pública. El Gobierno, con su accionar sobre el sistema universitario, está poniendo en jaque el proyecto de país que soñamos. Sin salarios dignos, no hay Universidad de calidad", señaló.

Docentes universitarios perdieron 55% de poder adquisitivo en 2024

Los docentes universitarios reclaman que perdieron el 55% de poder adquisitivo desde el comienzo del mandato de Javier Milei y, como la paritaria que ofrecieron desde el Gobierno de la Ciudad es del 5% en dos cuotas harán un paro total de 72 horas que comienza el lunes.

El docente universitario Antonio Rossello explicó en C5N: “Ayer hubo una falsa paritaria porque el Gobierno ofrece a quienes ganan $301 mil el 3% para agosto y el 2% para septiembre. Es realmente una burla, somos los docentes peores pagos del país” y contó que le siguen Jujuy y Mendoza.

En cuanto al dinero destinado a las universidades que desató la marcha en todo el país por el desfinanciamiento, aseguró que luego de que anunciaran que iban a destinar el 70%, los números de la inflación siguieron subiendo. “La inflación fue mayor a 120%”, indicó Rossello.

Embed - Docentes universitarios perdieron 55% de poder adquisitivo en 2024

También consideró que no hay posibilidad de diálogo para poder definir el aumento: “No hubo paritarias, fueron aumentos unilaterales”. Además reveló: “Apareció gente de Sturzenegger (Federico) en la reunión.

Luego habló con números: “Un docente de hasta 10 años de antigüedad cobra menos de $150 mil. Esto produce renuncias en la docencia universitaria. Con $142 mil ponele que le toca estar en sede cercana ¿cómo pagás el combustible o en transporte?".

“Ellos dieron un 270% de aumento en algunas universidades se cobró, en otras no. No hay para becas estudiantiles, ahora está estancado en $20 mil. Con eso no pagás el transporte”, se indignó y contó que estás promoviendo una marcha general para el 9 de septiembre.