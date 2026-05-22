La Justicia intervino el gremio de la UOM y desplazó a su titular, Abel Furlán La decisión, tomada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, incluyó también la suspensión de las elecciones llevadas a cabo en la seccional Campana, tras denuncias de la oposición. El interventor designado por el Tribunal es el Dr. Alberto Biglieri. Por Agregar C5N en









El oficialismo de la UOM negaron las acusaciones y defendieron los comicios.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones llevadas a cabo en la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dispuso la intervención del gremio y desplazó su titular, Abel Furlán.

La decisión fue tomada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, tras denuncias de la que oposición gremial por inconsistencias en el acto eleccionario llevado a cabo entre el 2 y 4 de marzo.

En la decisión fundamentan una falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en la localidad bonaerense. Además, detallaron que la mecánica adoptada para el conteo de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y "vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales".

El fallo además considera que la custodia unilateral de las urnas sin controles efectivos ni intervención de los fiscales de todas las listas “sepultó cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio”.

Las denuncia del bloque opositor en la UOM La Lista Naranja, encabezada por Ángel Derosso realizó una presentación judicial donde expone una serie de irregularidades en el acto eleccionario: reclamó pérdida de confianza y pidió que la elección se lleve a cabo en una sola jornada, con recuentos provisorios al cierre de cada día.

De acuerdo con el expediente, la Junta Electoral seccional, rechazó el petitorio y extendió las elecciones a 3 jornadas, disponiendo que las urnas fueran custodiadas en la sede sindical bajo vigilancia de la propia Junta.