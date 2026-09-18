19 de septiembre de 2026 Inicio
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Nancy Pazos puso sobre la mesa los crudos números del ajuste de Javier Milei: "El modelo fracasó"

En su editorial de los viernes, la conductora señaló los últimos datos que mostraron "un retroceso de la actividad económica". Por otro lado, se refirió al Presupuesto 2027 y cuestionó las prioridades económicas del oficialismo.

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Nancy Pazos y su tradicional editorial de los viernes en C5N.

Como todos los viernes, Nancy Pazos realizó su editorial en Inteligencia Artesanal, ciclo que conduce por la pantalla de C5N: esta vez puso el foco en los números que preocupan a los argentinos y cuestionó el rumbo económico del Gobierno. A partir de distintos indicadores vinculados al empleo y la actividad económica, la periodista analizó la situación actual y fue contundente: "El modelo de mierda de Javier Milei fracasó".

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"Durante dos años nos dijeron que había que bancar el ajuste porque después venían la lluvia de inversiones, la baja de la inflación y el trabajo digno. El costo lo pagamos hoy para cosechar mañana", comenzó señalando. En ese sentido, Pazos apuntó contra las promesas realizadas por el oficialismo y sostuvo que solo sus funcionarios la pasan bien: "Bueno, Javo, llegó mañana y los datos oficiales del propio Gobierno dicen que la fiesta no llegó para todos".

"Los números dicen que los funcionarios serios de este Gobierno deberían replantearse el rumbo ya. Hay un Gobierno que gobierna para sus jefes y te lo voy a demostrar con cifras, con nombres propios y con historia", agregó antes de comenzar a analizar los números del ajuste.

Al momento de hablar del empleo, la periodista se detuvo en las cifras de desocupación y aseguró que los últimos datos permiten dimensionar el terrible escenario laboral que atraviesa el país. "La desocupación llegó, según el propio INDEC, al 7,09% en el segundo trimestre del año. Son 1.730.000 argentinos sin trabajo. Subió 0,3 puntos contra el mismo trimestre del año pasado y 0,1 punto contra el trimestre anterior", detalló.

Pazos también reparó en la cantidad de personas que salieron a buscar empleo. De acuerdo con las cifras expuestas durante su editorial, la población que busca trabajo creció en 669.900 personas, lo que representaría un incremento del 3%. En paralelo, afirmó que la ocupación aumentó un 0,9%, mientras que la desocupación lo hizo un 3%.

"Son 520.600 nuevos desocupados en dos años de La Libertad Avanza", aseveró. En ese sentido, señaló que durante la gestión de Milei "se destruyeron 631.300 puestos de trabajo registrado", cifra que, según indicó Pazos, representa una caída del 4,7%.

Otro de los ejes del análisis fue el crecimiento del empleo informal. Pazos aseguró que el trabajo no registrado (sin aportes ni cobertura social asociada al empleo) aumentó en 780.600 personas, equivalente a un 10,2%. En este contexto, la periodista fue contundente al señalar lo que Javier Milei generó tras dos años de gobierno: "La informalidad ya ocupa al 45% de los ocupados".

De la misma manera, cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno: "La vendieron como que venía a generar trabajo. No generó ningún puesto de trabajo genuino, lo que hizo fue precarizar". Finalmente, resumió su interpretación de los indicadores laborales: "No es progreso, es supervivencia. Esa es la Argentina que nos dejó el ajuste eterno de Milei".

Presupuesto 2027: "Superávit para el que tiene, ajuste para el que no tiene"

Pazos también puso el foco en el Presupuesto 2027 y cuestionó las prioridades económicas de la gestión de Milei. "El Gobierno se sacó la careta esta semana. En el Presupuesto 2027 los números pueden dibujarse, pero las prioridades de un gobierno se transparentan ahí", aseveró.

En ese sentido, señaló que el propio proyecto reduce del 5% al 3% la proyección de crecimiento para este año. "El propio Gobierno se da cuenta de que erró con los números. ¿Y qué hace? Le baja los impuestos a los autos de lujo y le mete tijera al presupuesto de discapacidad", cuestionó. "Así de simple y de cruel", sentenció al analizar las decisiones incluidas en el proyecto.

Por último, Pazos vinculó esas medidas con uno de los principales cuestionamientos de su editorial: "Si yo te digo que en un Presupuesto Nacional se transparenta para quién gobiernan, ya no nos hace falta más para darnos cuenta de que gobiernan para los ricos". "Entonces, Javo gobierna para sus jefes, para la gente que no necesita nada", concluyó.

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