18 de septiembre de 2026 Inicio
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La morosidad de las familias volvió a subir en julio y ya llega a casi el 13%

Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, el nivel de irregularidad en los créditos llegó al 12,9% y trepó 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior. En el caso de las empresas, 3,6% están en situación de mora.

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La tasa de mora de las familias escaló a 12

La tasa de mora de las familias escaló a 12,9% en julio, según el BCRA.

La tasa de morosidad de las familias que sacaron créditos en el sistema bancario volvió a subir en julio y llegó al 12,9%, registrando un nuevo máximo. Según el último Informe de Bancos del Banco Central (BCRA), publicado este jueves, aumentó 0,1 puntos porcentuales respecto de junio y más que duplicó el nivel de julio del año pasado, cuando fue del 5,6%.

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Los datos oficiales marcan que "en julio el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel sistémico, levemente por encima del registro de junio". Al distinguir por tipo de deudor, la morosidad de las familias se ubicó en el 12,9%, mientras que en el caso de las empresas llegó al 3,6%.

"Este desempeño mensual, tanto a nivel agregado como en el segmento de familias, estuvo explicado por una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular", explicó el informe.

En cuanto al tipo de crédito que tomaron las familias, el segmento hipotecario fue el único que no registró un aumento en la morosidad respecto de junio, ya que se mantuvo en el 1,6%. Sin embargo, la tasa subió en el caso de los préstamos personales (16,7%, +0,3 p.p.), las tarjetas de crédito (12,8%, +0,2 p.p.) y los créditos con garantía prendaria (8,1%, +0,2 p.p.).

En total, el nivel de irregularidad en los créditos al sector privado fue del 7,7% en julio, un marcado aumento cuando se lo compara con el 3,2% que marcaba en el mismo mes de 2025. Sin embargo, el BCRA remarcó que "los indicadores de solvencia del sistema financiero continuaron ubicándose en niveles elevados".

Morosidad: los bancos estiman que se refinanciaron más de 500 mil créditos

Las entidades bancarias calculan que ya refinanciaron más de 500.000 préstamos en situación de morosidad, según datos informados por los propios bancos al Banco Central. El sistema financiero argentino atraviesa un proceso masivo de reestructuración de deudas ante el aumento del endeudamiento familiar y los niveles de irregularidad en los pagos.

De acuerdo con estimaciones de la consultora EcoGo, estas reestructuraciones alcanzaron a cerca de 386.000 personas durante julio, lo que representa un 6,5% del total de deudores morosos del sistema al incluir la cartera del sector fintech.

En paralelo, las plataformas financieras y proveedores no bancarios señalaron que iniciaron contactos con unos 2 millones de clientes para renegociar sus compromisos. Si bien un porcentaje de esos usuarios ya suscribió planes de pago y el resto continúa en etapas de negociación, el BCRA aún no cuenta con datos consolidados de manera oficial sobre este segmento.

Un informe conjunto de EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral reveló que la proporción de titulares de créditos en mora alcanzó al 26,6% en julio, mientras que la irregularidad medida por el monto total representó el 18% del saldo crediticio.

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