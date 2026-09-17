Javier Milei viaja a Bahía Blanca para respaldar inversiones y reunirse con militantes

El jefe de Estado arribará este viernes a la ciudad del sur bonaerense para recorrer las plantas de Compañía Mega y Louis Dreyfus. La agenda oficial incluye un sobrevuelo por un predio de Pampa Energy y un cierre de jornada con la militancia libertaria local.

El presidente Javier Milei viajará este viernes a Bahía Blanca para visitar las instalaciones de dos compañías internacionales que proyectan inversiones millonarias. El mandatario realizará la actividad oficial para avalar los nuevos desarrollos económicos junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La comitiva presidencial partirá en vuelo a las 9.30 y luego abordará un helicóptero. Durante ese trayecto aéreo, las autoridades sobrevolarán los terrenos destinados a la ampliación de la Central Piedrabuena de Pampa Energy, en compañía del empresario Marcelo Mindlin y del secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

A las 11, los funcionarios recorrerán la planta de Compañía Mega junto al CEO de la firma, Tomás Córdoba, y al titular de YPF, Horacio Marín. En el lugar, la delegación visitará la sala de control, dialogará con operarios y mantendrá una reunión sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), marco bajo el cual la empresa desembolsará u$s365 millones para ampliar su complejo.

Posteriormente, a las 12.20, el Presidente y sus acompañantes se trasladarán a las instalaciones de Louis Dreyfus Company en Puerto Galván. Allí los recibirán el gerente local, Juan Matías Kavaliunas, y el director de Asuntos Públicos, Luis Zubizarreta, para repasar el proyecto de u$s400 millones destinado a construir una de las mayores plantas de procesamiento de soja y girasol del mundo.

Por la tarde, el jefe de Estado encabezará un encuentro con la militancia libertaria en el centro de la ciudad bahiense. Esta visita marca el tercer viaje de Milei al distrito, tras sus recorridos previos por las emergencias climáticas de diciembre de 2023 y marzo de 2025.

Karina Milei liderará un acto político en la localidad de San Pedro

La agenda del oficialismo continuará el sábado en el municipio de San Pedro, donde Karina Milei protagonizará un acto de La Libertad Avanza. La funcionaria compartirá el escenario principal con legisladores provinciales, concejales y la primera intendenta del espacio libertario.

El diputado nacional y armador del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, también asistirá al encuentro. A la convocatoria se sumarán referentes distritales y 26 concejales de 15 municipios que integran la segunda sección electoral bonaerense, como Zárate, Pergamino y San Nicolás.

Esta nueva actividad consolida la gira que Karina Milei, Pareja y Santilli comenzaron la semana pasada en la exposición "Bien Montados" de Lincoln. Durante ese evento agropecuario, las autoridades gubernamentales definieron su postura sobre el sector en un comunicado: "El campo, y particularmente este evento, son motores no solamente de crecimiento y de desarrollo económico, sino también de valores y tradiciones que conectan con lo más profundo de la argentinidad".