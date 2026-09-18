De la Casa Rosada a Bahía Blanca: Javier Milei y Diego Santilli activan la campaña bonaerense para 2027

El jefe de Gabinete y el Presidente mantuvieron reuniones clave en Balcarce 50 y se mostraron juntos durante la visita a la estratégica ciudad de la provincia de Buenos Aires. Entre otras actividades, participaron de un acto partidario con la mira puesta en los comicios del próximo año.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron durante esta semana un esquema que combinó reuniones con gobernadores en Casa Rosada y actividades políticas y empresariales en Bahía Blanca, como parte de las gestiones del Gobierno para avanzar con su agenda legislativa y fortalecer el armado bonaerense hacia 2027.

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En el inicio de la semana, Milei encabezó dos encuentros en la Casa Rosada: primero reunió al Gabinete para revisar la cuestión Malvinas, la situación económica y la estrategia oficial; horas después recibió a diputados y senadores de La Libertad Avanza para ordenar la agenda parlamentaria ante los proyectos que llegarían al Congreso.

El miércoles, Santilli concentró el diálogo en cuatro gobernadores: Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, con conversaciones sobre la agenda legislativa nacional, el Presupuesto 2027, la reforma electoral y la eliminación de las PASO, además de los intereses de cada distrito frente al Congreso.

El jueves, la ronda siguió con Carlos Sadir y Gustavo Melella. Junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete recibió al gobernador jujeño para revisar asuntos de la relación entre Nación y la provincia, mientras que con el mandatario fueguino se trató la Defensa de la Soberanía Nacional y las obras de Ushuaia.

El gobernador de Tierra del Fuego estuvo en Casa Rosada junto a Diego Santilli.

El proyecto de Presupuesto 2027 ya fue enviado para su debate a Diputados y prevé un crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% para el próximo año, un tipo de cambio mayorista de $1.847,60 para diciembre de 2027 y el mantenimiento del superávit financiero como meta fiscal durante el ejercicio.

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En Bahía Blanca, la actividad de este viernes sumó un segundo frente a la discusión legislativa. El Presidente viajó junto a Karina Milei, Santilli, Fabián Fernández y Sebastián Pareja para recorrer proyectos privados y respaldar inversiones asociadas al RIGI, en una jornada que después incorporó un encuentro con referentes de La Libertad Avanza.

El primer tramo estuvo marcado por Compañía Mega, donde la comitiva recorrió la planta con el CEO Tomás Córdoba y Horacio Marín, titular de YPF; la ampliación contempla u$s365,4 millones, se encuadra en el RIGI, prevé 770 empleos directos e indirectos y elevaría 27% la capacidad de procesamiento del complejo.

Javier Milei, Diego Santilli y Karina Milei estuvieron en Bahía Blanca. Prensa Presidencia

También hubo espacio para otros dos proyectos. El sobrevuelo de los terrenos junto a Pampa Energía sirvió para revisar la futura planta de urea, con una inversión estimada en u$s2.700 millones, mientras que en Puerto Galván repasaron el proyecto de Louis Dreyfus Company, por u$s400 millones, para procesar soja y girasol.

El tramo político de la visita reunió a militantes, coordinadores de la Sexta Sección, concejales y diputados bonaerenses, mientras Santilli, quien suena fuerte como el elegido por la secretaria de Presidencia para ocupar el rol de candidato a gobernador bonaerense, mantuvo reuniones con referentes locales; la agenda tendrá continuidad el sábado en San Pedro, donde Karina Milei y Sebastián Pareja compartirán un acto con dirigentes de 15 municipios de la Segunda Sección.