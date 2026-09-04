5 de septiembre de 2026 Inicio
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Nancy Pazos cruzó a Milei por su cambio de postura sobre Malvinas: "Te subís a la epopeya porque te conviene"

Como cada viernes, Nancy Pazos realizó su editorial en Inteligencia Artesanal por C5N, donde analizó una semana marcada por el cambio discursivo de Javier Milei y cómo el Gobierno busca capitalizar el clima colectivo sobre Malvinas a su favor.

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Nancy Pazos apuntó contra Milei por su cambio de postura sobre Malvinas.

Nancy Pazos apuntó contra Milei por su cambio de postura sobre Malvinas.

En su editorial de cada viernes en Inteligencia Artesanal por C5N, Nancy Pazos criticó el cambio de postura del presidente Javier Milei respecto a la causa Malvinas, le dio la "bienvenida" con mucha ironía y afirmó: "Te subís a la epopeya malvinera porque te conviene".

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La periodista comenzó su editorial con una reflexión sobre Lionel Messi y la Selección argentina: "La semana empezó con un baldazo de agua fría, Messi anunció su retiro de la Selección. Messi nos mostró que lo que importa es el equipo, lo colectivo, no lo individual. Esta Selección fue siempre conjunto".

Luego, vinculó ese sentimiento con la reivindicación de la soberanía sobre las islas y recordó que "la Selección sacó a relucir la bandera que dice: 'Las Malvinas son argentinas'". En ese sentido, apuntó al discurso del Presidente y celebró: "Ese sentimiento fue llegando a Javier Milei. Bienvenido, Javo, al sentimiento malvinero. Lo que anunciaste esta semana te lo aplaudo".

Sin embargo, Pazos cuestionó las razones detrás de ese cambio de postura: "El problema es el contexto. Vos mirás la encuesta y te subís a la epopeya malvinera no porque lo sientas, sino porque te conviene".

En ese sentido, recordó declaraciones anteriores del Presidente: "Este Milei es el mismo que se autoproclama fan de Margaret Thatcher, la mujer que nos declaró la guerra en el '82; el mismo que dijo que la Argentina se tenía que hacer cargo de que perdió esa guerra". "Sos parte del mismo gobierno que tuvo de canciller a Diana Mondino diciéndole al diario inglés que había que respetarle los deseos a los isleños", aseveró.

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Finalmente, Pazos puso el foco en lo que consideró un giro en el discurso presidencial y abrió el debate con una contundente pregunta: "En tres años pasó de 'que decidan ellos' a 'Las Malvinas son argentinas'. ¿Cambiaste de convicción, Javo, o de encuestadora?".

La periodista sostuvo que Milei busca utilizar el clima colectivo en torno a Malvinas y se refirió al anuncio que hizo de enviar al Congreso un proyecto para sancionar a las empresas que operen ilegalmente en las islas. A ese respecto señaló que el Presidente presentó la iniciativa como una novedad, pero la ley ya existe. "La escribió Pino Solanas en 2010 y fue aprobada por unanimidad por el Congreso. Lo que quiere el Presidente lo tiene a mano", explicó.

Pese al discurso del Presidente, la conductora señaló irregularidades en su planteo y mencionó a dos empresas que, a pesar de estar sancionadas y no poder operar cerca de las islas, reciben subsidios del Gobierno. "Hoy le vengo a poner nombre y apellido a esas dos empresas", sentenció.

A continuación mencionó el caso de Harbor Energy, antes llamada Premier Oil, sancionada por la Argentina bajo la ley 26.659 en 2013 e inhabilitada por 15 años por su actividad hidrocarburífera en Malvinas. "Lo que yo no entiendo, Javo, es cómo teniendo la ley a mano no sancionás y, además, le das un proyecto y un RIGI a una empresa que está inhabilitada", cuestionó.

Y remató: "Mientras vos jurás mano dura por Malvinas, una empresa inhabilitada por explotar hidrocarburos alrededor de las islas cobra beneficios del RIGI de tu Gobierno". Además, recordó que en 2015 la Argentina sancionó por motivos similares a Noble Energy, compañía que posteriormente fue adquirida por Chevron Corporation, y que también se beneficia del régimen impulsado por Milei.

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