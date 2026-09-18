18 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei viajará el lunes a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU

En medio del reclamo por la soberanía de la Islas Malvinas, el jefe de Estado volverá a Estados Unidos con una agenda de actividades que también incluye el cierre de un foro libertario de seguridad. Hablará el martes por la tarde.

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El mandatario durante la exposición de 2025.

El mandatario durante la exposición de 2025.

El presidente Javier Milei viajará el lunes a los Estados Unidos para participar de la 81º Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), que llevará a cabo en la ciudad de Nueva York. La nueva visita al país del norte por parte del jefe de Estado se enmarca en medio de la tensión discursiva con Reino Unido por el reclamo de soberanía argentina de las Islas Malvinas.

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Está previsto que el Milei brinde su discurso el martes, cerca de las 14:45 (hora argentina) y crece la expectativa por un posible encuentro bilateral con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, la agenda de actividades del Presidente en Estados Unidos también incluye su participará en un foro libertario de seguridad organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, junto al International Republcan Institute (IRI).

Noticia en desarrollo.-

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