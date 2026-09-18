Reino Unido defendió la explotación de recursos en las Malvinas y calificó de "inaceptables" las sanciones argentinas

La Subsecretaria Parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, aseguró que el gobierno británico respalda "plenamente" a las empresas y personas que tengan inversiones en hidrocarburos en el archipiélago. "Cuentan con todo nuestro apoyo", remarcó.

Reino Unido ratificó este viernes política comercial sobre las Islas Malvinas y calificó de “inaceptables” las sanciones a las compañías impulsadas por el gobierno de Javier Milei. "Estas acusaciones contra empresas y particulares son inaceptables y carecen de justificación legal" , señaló en un comunicado la Subsecretaria Parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.

Malvinas: las sanciones que propone el Gobierno en la ley de Defensa de la Soberanía

El escrito de la funcionaria británica se publicó luego de que se conociera el proyecto de Ley de Soberanía Nacional que el Gobierno ya está trabajando y planea enviar en los próximos días al Congreso de la Nación. Además de la ampliación de las medidas sancionatorias anunciadas por Javier Milei en cadena nacional a aquellas empresas que exploten el área comercial de las islas.

Según expuso Kumaran, para Reino Unido, "las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación ". "Nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo", remarcó.

"Esta no es la primera vez que un gobierno argentino profiere amenazas económicas contra los isleños, sin embargo, la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando" recordó la Subsecretaria Parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar.

Sobre el final, remarcó que Reino Unido "se alinea plenamente con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar los mecanismos internacionales contra particulares por hacer negocios con las Islas Malvinas es ilegítimo".

"Existen enormes oportunidades para las empresas en las Islas Malvinas, y trabajaremos incansablemente con el Gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos", concluyó.

Javier Milei defendió sus medidas sobre Malvinas: "No es una maniobra electoral, lo venimos gestionando hace 3 años"

El presidente Javier Milei defendió nuevamente las medidas de su Gobierno sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas y negó que respondan a una estrategia electoral, al explicar que el plan comenzó hace tres años y tuvo como disparador los dichos de Donald Trump.

"Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula", afirmó el mandatario durante la entrevista realizada este miércoles en Neura, en donde sostuvo que quienes plantean esa interpretación no tuvieron en cuenta cómo se definieron internamente las medidas que luego fueron comunicadas públicamente por el Gobierno.

El Presidente explicó que la decisión de realizar la cadena nacional fue tomada durante una reunión de Gabinete el lunes anterior a los anuncios y aseguró que el Gobierno ya trabajaba sobre esa estrategia. "Ni siquiera chequean datos, ni siquiera saben cómo salió la decisión de hacer la cadena", señaló al referirse a los cuestionamientos.

Según relató Milei, el escenario internacional aportó luego un elemento que permitió acelerar esa iniciativa. "Es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Es decir, todos hechos exógenos", señaló el mandatario al explicar cómo los dichos del presidente estadounidense incidieron sobre la decisión del Ejecutivo argentino.