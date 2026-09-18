Los pacientes oncológicos, la cara más dramática del brutal ajuste en Salud

Desde la llegada al gobierno de Milei, el acceso a medicamentos vitales para los tratamientos es cada día más difícil. Los médicos denuncian "una situación que no tiene precedente".

Desde la llegada al gobierno de Javier Milei, el Ministerio de Salud llevó adelante uno de los ajustes más brutales en los programas destinados a la compra de medicamentos para personas que no tienen cobertura.

Un informe especial de Felicitas Bonavitta para C5N reveló la peor parte de ese ajuste, el que sufren los pacientes oncológicos que ven recortado su acceso a medicamentos vitales.

“Tengo un tumor neuroendócrino de páncreas. Soy uno de los pacientes pocos que quedan, no tengo obra social y mi medicación es de alto costo, por supuesto no la puedo comprar, sale 10 o 12 millones. Esa medicación está indicada cada 28 días y es la única que puedo contener la metástasis", relató María Matilla, paciente del Instituto Ángel H. Roffo.

Matilla definió la búsqueda para dar con los medicamentos como "un peregrinar constante" porque "no tenés la tranquilidad de que está garantizada. Con este Gobierno es llamar todos, lo días. Hoy estoy recibiendo un sustituto, pero mi médico me dijo que no es el indicado".

Victoria Costanzo, miembro de la Asociación Oncológica Clínica, describió el dramático escenario: "Estamos viviendo una situación de mucho rechazo de prescripciones, de drogas y de tratamientos que ya están aprobados por ANMAT”

Así, hoy tienen problemas para acceder al tratamiento tanto personas que tienen la prepaga más cara como las que tienen obras sociales y aquellas que no tienen cobertura. "Es una situación que no tiene precedente", graficó Costanzo.

Otro caso es el de Eduardo Castaño, esposo de Marité, quien falleció de cáncer por no recibir las drogas para su tratamiento. "Nunca tuvo problemas hasta la llegada de este Gobierno. Antes de su asunción estaba acordada la entrega, pero como las droguerías pensaban que iban a liberar los precios, no se entregó. Y había sido pagado. En ese momento la medicación costaba muchísimo y era mensual, era imposible". "Los pacientes oncológicos fueron la variable de ajuste en Argentina", sentenció.

Y apuntó directamente contra el ministro de Salud, Mario Lugones: "Habría que quitarle la matrícula de médico. ¿Cómo una persona que es médico puede estar al frente de un ministerio con este abandono absoluto?"

El Instituto Ángel Rofo. uno de los más reconocidos en la Argentina y la región, especializado en el tratamiento de enfermedades oncológicas, stendían 100,000 pacientes al año, un número que se redujo producto de esta crisis. Se abrían más o menos 30 historias clínicas nuevas por día. Hoy se están abriendo, como máximo, cinco.

Cuando Javier Milei llega al gobierno paraliza el funcionamiento de diferentes organismos, entre ellos la DATSE, la dirección que se encarga de la compra de medicamentos para pacientes oncológicos y enfermedades raras, que no tienen otro tipo de cobertura.

Muchos medicamentos no se están cubriendo como antes, se cubren vía amparo. ¿Qué significa? Al paciente le piden una medicación tiene que presentar un recurso judicial, y eso lleva un tiempo. Además, el amparo hay que pagarlo.

“Si no tenés trabajo, si no tenés dinero, ¿cómo pagas un amparo? Recordemos que nosotros acá estamos frente una enfermedad en la que corremos contra el tiempo”, advirtió Fabiana Eichhorst, jefa de Radiología del Instituto Roffo.