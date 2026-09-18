19 de septiembre de 2026 Inicio
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Juegos Suramericanos 2026: quién es Catalina Serio, la atleta de 16 años que ganó el oro y es furor

La atleta argentina se impuso en el pentatlón moderno durante el certamen disputado en Santa Fe y alcanzó el primer puesto tras completar las cuatro pruebas de la competencia.

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Una adolescente argentina de 16 años ganó el oro en pentatlón moderno.

Una adolescente argentina de 16 años ganó el oro en pentatlón moderno.

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Con apenas 16 años, la atleta argentina Catalina Serio conquistó la medalla de oro en pentatlón moderno durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras sumar 1.404 puntos este miércoles, y se convirtió así en una de las jóvenes destacadas de la delegación nacional.

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La representante nacida en Chubut llegó al primer puesto con un rendimiento parejo en las cuatro pruebas: obtuvo 244 puntos en esgrima, 286 en natación, 343 en obstáculos y 531 en laser-run. Así, superó a la ecuatoriana Sol Naranjo, que terminó con 1.370 puntos y quedó segunda en la clasificación general.

El resultado tuvo además un condimento especial porque Serio brilló en obstáculos, una prueba que hizo su estreno en los Juegos Suramericanos y que reemplazó a la equitación con miras a los cambios previstos para el pentatlón moderno rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Después de la premiación, la adolescente, que aun cursa el colegio secundario, compartió la emoción por el logro y destacó el acompañamiento que recibió durante su preparación. "No caigo, pero estoy muy feliz y agradecida con mis entrenadores y mi familia, sobre todo con mi hermano", expresó tras conquistar el oro en Santa Fe.

Augusto Servello, otra medalla dorada argentina: el acompañamiento de la gente y el recuerdo de su abuela

Augusto Servello obtuvo la medalla de oro en un deporte amateur como la esgrima y el deportista destacó la presencia de los espectadores en el Club Atlético Provincial y explicó cómo influyó durante la competencia: "Esa ovación, cuando lograron llenar el estadio, fue una sensación increíble, porque sentimos que es un apoyo muy fuerte y en los momentos críticos sirve un montón".

El esgrimista ganó la medalla de oro en florete.

El esgrimista ganó la medalla de oro en florete.

La conquista de la medalla dorada también estuvo atravesada por la presión propia de una competencia internacional y por todo lo que implica sostener una carrera deportiva. Después de varios años de preparación, el esgrimista logró cumplir uno de sus objetivos en los Juegos Suramericanos y terminó la jornada con una celebración que tuvo un significado especial para él.

Apenas terminó de competir, Servello pensó en su abuela, con quien hacía tiempo no podía hablar por algunos problemas de salud. "Pensé en ella, estaba muy emocionado porque hace tiempo que no hablaba con ella porque estaba con unos temas de salud así que espero poder hablar pronto. Yo sé que me pudo ver ganar a la distancia así que eso me hizo muy feliz", contó sobre uno de los momentos más emotivos después de conseguir el oro.

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