La reacción de Javier Milei al provocativo video de Patricia Bullrich con música de Lali Espósito

El Presidente se refirió al contenido que compartió la senadora en sus redes sociales y trató de bajarle el tono a un posible mensaje a la interna libertaria. "Me parece una tontería politizar el arte", señaló.

El presidente Javier Milei habló sobre el video que compartió Patricia Bullrich en sus redes sociales. En él, se la ve escuchando un tema de Lali Espósito, lo que fue interpretado como un mensaje a la interna libertaria.

El Jefe de Estado trató de bajarle el tono en medio de la escalada en la interna de La Libertad Avanza y señaló: "Me parece una tontería politizar el arte".

La información la compartió Marcia Frisciotti (públicamente conocida como "Pochi"), luego de haber intercambiado mensajes con el mandatario libertario consideró que enmarcar las expresiones artísticas en disputas políticas no tiene sentido .

" ¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron" , argumentó el jefe de Estado al ser consultado en Puro Show sobre el asunto.

"Nunca fui lo que querían de mí y no me importa" , dice la canción de Lali Espósito que cantó Patricia Bullrich en un video que compartió y le envió un irónico mensaje a Javier Milei en plena interna . Después de mostrar su descontento con la presentación del Presupuesto 2027 , la titular del bloque libertario en el Senado mostró cómo trabaja en su despacho y musicaliza con una artista argentina que fue fue atacada en redes por el Presidente.

"'¿Cuál sería el problema de que Patricia Bullrich escuche a Lali? Yo escuché algunos temas y me gustaron'" La periodista Marcia Frisciotti leyó un mensaje que le envió Javier Milei luego de que le preguntara sobre la senadora: "Me parece una tontería politizar el arte". pic.twitter.com/mAGLI38SIe

Mediante un polémico posteo de X, Bullrich compartió un video con la leyenda de "Sé que todos los "peros" tienen un "porqué"" y en el clip se ve cómo busca en internet el tema "No me importa" de Lali Espósito, al mismo tiempo que realiza diferentes tareas como firmar un documento y que una colaboradora le trae un café.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

La elección de la canción llamó la atención a sus seguidores, ya que Lali Espósito lleva más de dos años siendo foco de los ataques tanto del presidente Javier Milei como su ejército libertario en internet. Donde en reitaradas veces el mandatario la llamó "Ladri Depósito".

El mensaje de Bullrich llega en un momento en que la interna dentro del partido libertario está cada vez más caliente, después de que tanto ella como Martín y Eduardo “Lule” Menem, los delegados de Karina Milei en el parlamento, se enteraron junto al resto sobre las modificaciones que Luis Caputo y Carlos Guberman introdujeron en el Presupuesto 2027.

"No quiero que me traten como tonta": Patricia Bullrich redobló la apuesta contra el Gobierno

La senadora y presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, cruzó al Gobierno por los cambios aplicados en el Presupuesto 2027 en el área de Discapacidad, algo de lo que ni ella ni Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, estaban enterados, a pesar de participar todas las semanas en las reuniones de la Mesa Política en Casa Rosada, donde se repasa la agenda legislativa.

"No quiero que me traten como tonta. Si hay un lugar de discusión, ahí se deben discutir los temas y hacer la evaluación de la capacidad política para que eso salga o no salga", disparó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, visiblemente molesta por la novedad de último momento, que amenaza con derribar acuerdos.

Bullrich y un provocativo mensaje a la interna libertaria. Captura video mejorada con IA.

"Yo me enteré a la mañana, leyendo los diarios. Y no puede ser que nosotros, que tenemos que trabajar para la construcción de una mayoría -porque somos 21 y tenemos que llegar a 39 o 40-, no lo sepamos y tengamos que venir acá a decir que no lo sabíamos. ¿Qué somos? ¿Tontos?", aseveró ante los periodistas en la puerta del Congreso.

Al ser consultada sobre si consideraba que los habían "puenteado" tando a ella como a Menem, Bullrich se limitó a decir: "La palabra es que no nos enteramos. Y si no te enterás, no tenés posibilidad de decir: 'esto hay que cambiarlo'. Si vos te enterás cuando ya es un hecho consumado, ¿qué hacés?".