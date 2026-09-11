12 de septiembre de 2026 Inicio
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Nancy Pazos reveló el pacto secreto de Javier Milei con Trump: "Estamos siendo títeres de intereses ajenos"

En su editorial de cada viernes, la conductora reveló qué hay detrás de la campaña malvinera impulsada el Presidente y cuál es la consecuencia.

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Nancy Pazos reveló qué hay detrás de la campaña malvinera impulsada por Milei.

anEn su editorial de cada viernes en Inteligencia Artesanal por C5N, Nancy Pazos evidenció el pacto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene con Javier Milei para preservar los intereses de los extranjeros en las Malvinas. La periodista comenzó su editorial de cada viernes recordando el cambio de postura del Presidente respecto a las islas.

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En ese sentido, abrió el programa de esta noche explicando las dos oportunidades en las que la Argentina intentó recuperar las Islas Malvinas: primero, a través de las negociaciones diplomáticas de Perón en 1974 y, luego, con la guerra de 1982.

Este recorrido histórico le sirvió como punto de partida para revelar lo que presentó como un nuevo plan para avanzar sobre el reclamo argentino sobre territorio malvinero, esta vez con Donald Trump como una pieza central en la negociación.

Según relató, todo habría comenzado con un consejo que recibió Milei durante una de sus visitas a los Estados Unidos: "Si Trump te pregunta qué puede hacer por vos, decile que te ayude con Malvinas, que es un tema en el que la Argentina no tiene grieta". Aquel pedido quedó "grabado en la cabeza de Milei" y dio paso a una serie de movimientos sigilosos.

En este sentido, Nancy aseguró que desde hace más de un año se llevan adelante reuniones entre representantes de Estados Unidos, Argentina y Gran Bretaña. ¿El objetivo? Avanzar en un posible acuerdo para que los tres países compartieran el control de las islas durante un tiempo determinado, con el reconocimiento de la soberanía argentina sobre Malvinas.

La conductora señaló que el plan apuntaba a que Trump anunciara, con bombos y platillos, en plena campaña electoral argentina 2027, que iba a convocar de manera inmediata a los cancilleres de Argentina y Gran Bretaña para iniciar las conversaciones y que la bandera argentina volviera a flamear en las Islas Malvinas. Sin embargo, Nancy hizo una salvedad clave: durante un período determinado también estarían allí las banderas británica y estadounidense.

"La factura de la campaña malvinera de Javo fue esta, pero obviamente en todo este plan estratégico, como en aquellas dos oportunidades, el diablo terminó metiendo la cola", afirmó.

La factura de la campaña malvinera: "Estamos siendo títeres de intereses ajenos"

De acuerdo con las palabras de Pazos, estas negociaciones se habrían llevado adelante en mesas diplomáticas de alto nivel y Donald Trump habría estado al tanto de cada uno de los movimientos. En ese contexto, la periodista puso el foco en lo que definió como "la factura de la campaña malvinera" y cuestionó las prioridades presupuestarias del Gobierno.

"Mientras no hay plata para los hospitales, para el PAMI, para los jubilados, ni hablar de las personas con discapacidad; mientras no hay plata para nada, en este despertar malvinero de Milei aparecen por decreto u$s122 millones para la base naval de Ushuaia, que le interesa más a Estados Unidos que a nosotros, y $30 mil millones para equipamiento de la SIDE", aseveró.

Finalmente, lanzó una dura advertencia sobre el trasfondo político de las decisiones que toma Javier Milei y la creciente presencia de intereses extranjeros en el archipiélago ubicado en el Atlántico Sur: "Que quede claro: estamos siendo títeres de intereses ajenos para la militarización del Atlántico".

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