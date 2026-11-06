Nancy Pazos cuestionó el silencio de Javier Milei ante las derrotas de sus aliados y la suba del riesgo país: "Los números gritan"

La periodista, en su editorial de cada viernes, apuntó contra el Presidente por las derrotas políticas de sus aliados internacionales y advirtió sobre la situación económica argentina. "Tu plan cruje, Javo", lanzó.

Como cada viernes, Nancy Pazos abrió su editorial en Inteligencia Artificial, por C5N, con un duro análisis sobre los reveses políticos que sufrió Javier Milei durante esta semana. La periodista criticó su actitud tras las derrotas de sus aliados internacionales y advirtió sobre el riesgo país, que se acerca a los 1.000 puntos. "Te quedás callado", cuestionó.

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"Hay semanas que pasan y otras que pasan factura. Esta fue de las segundas", comenzó la conductora, antes de lanzar una contundente advertencia al mandatario: "Seguís gritando, insultando, pero el piso ya se movió y, cuando te querés acordar, estás parado en otro lugar. Estás más solo, más chico, más callado".

En ese contexto, Pazos utilizó una metáfora futbolística para describir las derrotas que sufrió y acumularon sus aliados internacionales durante los últimos días. "Esta noche yo debería darte un premio, Javo, porque esta semana hiciste tu hat-trick, pero en contra. Metiste tres en tu propio arco", disparó.

En primer lugar, la conductora apuntó a su respaldo a la familia Bolsonaro en Brasil, donde Lula da Silva consiguió imponerse frente a Flávio Bolsonaro. "Lo bancaste, lo tuiteaste, lo militaste", cuestionó Nancy sobre el apoyo del Presidente. Luego apuntó contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, quien también sufrió un revés político durante la semana.

Sin embargo, aseguró que el golpe más duro para Milei llegó desde Estados Unidos, donde Donald Trump y el Partido Republicano sufrieron un importante golpe en las elecciones legislativas: perdieron el control absoluto en el Congreso. "Tu club de amigos, todos al banco de suplentes en la misma semana", ironizó.

El riesgo país va en alza y cerró en 939 puntos: "Habla por vos y grita casi a mil"

Pero las críticas no quedaron únicamente ahí. En otro tramo de su editorial, Nancy Pazos puso el foco en la situación económica argentina y mostró una placa con la evolución del riesgo país: cerró la semana en 939 puntos. "Hace menos de dos meses estaba en 400. El lunes arrancó en 779, el martes pasó los 800, el miércoles 834 y el jueves 918", enumeró.

Captura: web C5N

En ese sentido, advirtió que, mientras el Gobierno continúa atravesando conflictos políticos, ahora también enfrenta graves problemas económicos. "Hasta hace unos meses tenías quilombos políticos, lo de Adorni, Libra, las internas, pero venían con cierta calma económica. Hoy tenés los quilombos de siempre y encima tu plan cruje, Javo", lanzó.

Por último, cuestionó el silencio del Presidente frente a los acontecimientos de la semana y apuntó contra su viaje a España. "El que tuitea contra todos en la madrugada se quedó mudo", sostuvo. "Milei hace tiempo se calla ante los fracasos propios. Entonces cree lo que creen los nenes chiquitos, que si no habla y nadie lo ve, piensa que nadie habla de él", agregó.

Para cerrar, Pazos dejó una contundente reflexión sobre la situación económica: "La realidad no se tapa con la mano. El riesgo país habla, habla por vos y grita casi a mil". "Prometiste crecer, y no solo no crecés, vas para abajo", concluyó.