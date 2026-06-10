10 de junio de 2026 Inicio
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Revelan que Federico Sturzenegger y José Luis Espert también se sumaron al régimen simplificado de Ganancias

El ministro de Desregulación y el exdiputado se adhirieron a la normativa incluida dentro de la ley de Inocencia Fiscal, al igual que lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Sturzenegger y Espert, en la mira.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el exdiputado José Luis Espert, también se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias, incluido en la ley de Inocencia Fiscal. De esta manera, se sumaron al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti.

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La información fue revelada por el periodista Alejandro Bercovich, quien en diálogo con C5N brindó más detalles sobre la situación de los integrantes del Gobierno: "Si están adheridos a este régimen es porque en algún momento tuvieron dinero que no registraron, dinero que ingresó a su patrimonio y que tenía origen no registrado".

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