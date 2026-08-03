3 de agosto de 2026 Inicio
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Paro docente: masiva movilización en el centro porteño

Convocada por gremios como CTERA, ATE, CONADU, CONADU Histórica y Ademys, la marcha busca llegar al Ministerio de Economía en reclamo de recomposición salarial urgente, la reapertura de paritarias, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y un mayor presupuesto y financiamiento educativo.

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Hay paro docente este lunes en todo el país.

C5N

Docentes y otros trabajadores del estado marchan en el centro porteño rumbo al Ministerio de Economía, en una movilización convocada por gremios como CTERA, ATE, CONADU, CONADU Histórica y el sindicato docente Ademys, en el marco de una jornada de paro nacional. Las demandas de los trabajadores de la educación giran en torno a cuatro puntos clave: recomposición salarial urgente, la reapertura de paritarias, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y un mayor presupuesto y financiamiento educativo.

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Asimismo, los manifestantes exigen un incremento en las raciones de comida para los comedores escolares, la construcción de nuevas escuelas, campos de deporte y bibliotecas, además de la atención de equipos interdisciplinarios para abordar problemáticas de salud mental en los estudiantes.

Durante la concentración en la zona de Avenida de Mayo y Santiago del Estero se registró la llegada de efectivos policiales para acordonar la zona y asegurar carriles libres para el tránsito. Para evitar desbordes e infiltrados, las columnas de CTERA utilizaron sus tradicionales cuerdas de seguridad para delimitar el espacio de la marcha, la cual se extendía por más de 100 metros sobre Avenida de Mayo, con otra columna cruzando hacia el Congreso.

Tensión por la presencialidad y las auditorías nacionales

La movilización se da en un contexto de fuerte confrontación con el Gobierno nacional, que declaró a la educación como servicio esencial y exige un 75% de presencialidad, bajo la advertencia de aplicar multas a los gremios docentes.

Frente a esta disposición, docentes de la provincia de Buenos Aires señalaron que el Ministerio de Trabajo provincial, a través de la Dirección General de Escuelas, emitió un comunicado oficial que ampara y respalda la medida de fuerza. Este respaldo impide que el Gobierno nacional envíe auditores a los establecimientos educativos bonaerenses, argumentando que las escuelas ya cuentan con organismos gubernamentales propios que supervisan la tarea docente.

Pluriempleo y apps de transporte, parte del día a día docente

En diálogo con el cronista de C5N Sergio Cirigliano, Federico, un docente de nivel primario en Barracas con 18 años de antigüedad, describió la compleja realidad económica que atraviesan: "El salario docente para una maestra que recién se inicia a nivel nacional es de apenas $500 mil". Según explicó, esta situación obliga a los trabajadores a cubrir dos o tres cargos, o incluso a realizar tareas de transporte a través de aplicaciones como Uber o Didi para poder llegar a fin de mes. El hombre también apuntó contra las políticas del gobierno de Javier Milei, señalando que el recorte presupuestario responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, Adriana, profesora de nivel secundario en la provincia de Buenos Aires, explicó que si bien reciben aumentos acordes a la inflación del INDEC (a veces aplicados con retroactividad), el índice oficial resulta "mentiroso" frente al costo de vida real. Ante esto, reclamó la implementación de ingresos indirectos, tales como un subsidio o tarifa especial para el boleto de transporte de los docentes.

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