20 de agosto de 2026 Inicio
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Nadia Beller le respondió a Milei tras los posteos que dudaban sobre el intento de asesinato: "Yo no me meto con su país"

La expareja de Fernando Cerimedo habló sobre los reposteos del Presidente en su cuenta de 'X' que insinuaban que la mujer realizó un autoatentado. "Respeto la soberanía de su país, no lo conozco, lo único que digo yo son las cosas que me dijo Fernando", subrayó.

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El Presidente compartió posteos que ponen en duda el atentado que sufrió Nadia Beller . 

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En diálogo con Radio 10, Beller habló sobre los posteos que compartió Milei en su cuenta oficial de X donde tratan de desestimar el intento de asesinato y lo califica de "opereta". "Le disparan 3 veces por la espalda pero te aparecen 4 heridas en el pecho y MILAGROSAMENTE a las 6 horas ya estás en condiciones para hablar y dar entrevistas. Opereta de acá a la China", dice uno de los mensajes reposteados.

A raíz de esto Nadia aseguró "lo único que digo es lo que Fernando me dijo a mí. Si es que la justicia me convoca lo presentaré no estoy presentando un juicio de valor sobre su gestión, sobre su hermana, yo solo estoy repitiendo lo que él me dijo".

La mujer, abogada y activista, acusa al cofundador de La Derecha Diario y exasesor del presidente Javier Milei, de intento de asesinato. Según lo que pudo reconstruir, el ataque se gestó a través de un contacto que prometía información reservada para perjudicar al expresidente boliviano Evo Morales. Cerimedo no solo estaba al tanto, sino que fue el principal impulsor para que acudiera a las citas.

Sobre los dichos de Fernando Cerimedo sobre casos de corrupción en el gobierno de Milei y en particular sobre la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Nadia aclaró "la que filtra los audios para desarmar ese esquema de corrupción de la hermana de Milei es ella, además manda un audio denunciando y después renuncia. Ese es el tipo de comentario que él me hace".

Caso Fernando Cerimedo: la Justicia de Bolivia define si aprueba la prisión preventiva

Fernando Cerimedo, cofundador de La Derecha Diario y exasesor del presidente Javier Milei, afronta este jueves su audiencia cautelar tras pasar la noche en celdas policiales de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, donde fue detenido por tentativa de femicidio a su expareja, Nadia Beller. Por su parte, su asegura que se trata de un "show político".

Margarita Arce, abogada del consultor, anticipó que desplegará una férrea defensa legal para conseguir su liberación y calificó de "show político" a las denuncias hechas por Beller, a quien acusa de intentar "desestabilizar al Gobierno" puesto que "no presenta ningún elemento de prueba, todo es de su boca".

Por su parte, la fiscal Yolanda Aguilera explicó que Cerimedo no declaró apenas capturado, pero sí brindó algunos datos más tarde. En ese marco, el Ministerio Público solicitará la detención preventiva del acusado en la cárcel de Palmasola.

La investigación por tentativa de femicidio contra el exasesor de Milei se inició tras la denuncia de Beller, su expareja, por el atentado en el que recibió cuatro disparos cuando se encontraba en un hotel en inmediaciones del canal Isuto. En paralelo, Cerimedo debe enfrentar otro proceso en La Paz por legitimación de ganancias ilícitas.

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