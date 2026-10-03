"No puedo más": Jannik Sinner volvió a bajarse de un torneo y encendió las alarmas El número 1 del ranking ATP no disputará el Master 1000 de Shangai debido a que continúan los problemas con su físico. El último partido disputado fue el 12 de julio, en la final de Wimbledon, donde venció a Alexander Zverev. Por Agregar C5N en









Jannik Sinner sigue sin poder volver al circuito. Redes sociales

El mundo del tenis vive con preocupación la situación de Jannik Sinner, Nº 1 del mundo, que volvió a bajarse de un torneo por problemas en su físico. El último partido disputado fue el 12 de julio, en la final de Wimbledon, donde venció a Alexander Zverev. "Vámonos, no puedo más", fue la frase que habría expresado el tenista italiano durante uno de sus últimos entrenamientos y encendió todas las alarmas.

El propio Sinner realizó un posteo en sus redes oficiales donde confirmó que participará del Master 1000 asiático. "Desafortunadamente, no podré estar en la cancha en el Rolex Shanghai Masters este año como esperaba. Siempre he disfrutado jugando en Shanghái, pero lamento no poder ir la próxima semana. Gracias por su apoyo, espero volver a verlos el próximo año", escribió en Instagram.

En un principio, el problema físico que sufre Sinner responde a una inflamación del tendón extraarticular de su rodilla derecha. Si bien no es grave, es normal tener tener recaídas y es lo que le impide volver al circuito.

En este marco, el medio italiano Corriere Della Sera dio a conocer una frase que Jannik Sinner expresó en su último entrenamiento y trajo preocupación. "Basta, vámonos, no puedo más", afirmó después de cuarenta minutos de entrenamiento. "No es casualidad que los videos suyos en las pistas hayan dejado de circular. La alarma está en rojo", escribió el reconocido medio deportivo.