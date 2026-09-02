Ella tenía 23 años, él estaba casado y tuvieron un hijo pero era de otro hombre: la historia que sacudió al streaming

La protagonista recordó el escándalo de paternidad al reconocer un vínculo clandestino como un grave error de juventud.

La mujer repasó cómo fue la historia por el revuelo acerca de quién era el padre de su hijo.

La bailarina Gisela Bernal recordó en una entrevista con Rulo Schijman el escándalo mediático de 2015 que protagonizó junto a Ariel Diwan y Francisco Delgado . La mediática reconoció que haber sido la amante del entonces productor teatral constituyó el error más grave de su vida personal.

Gisela Bernal reconoció: "Fue el error garrafal de mi vida. Yo era una niña, no entendía mucho de la vida todavía" . La relación con el productor Ariel Diwan comenzó cuando él estaba casado, un vínculo sobre el cual la artista admitió que "la situación no era cómoda para ella" y detalló: "Yo fui la tercera".

Durante cuatro años mantuvieron un vínculo clandestino mientras Diwan estaba casado con otra mujer. En ese periodo, la bailarina mantuvo una relación ocasional con su amigo Francisco Delgado, bajo la premisa de que este último no podía procrear hijos .

Conforme relató a Infobae, cuando nació el niño, Diwan lo reconoció legalmente como propio y asumió la paternidad durante su primer año de vida. Sin embargo, las bromas sobre el parecido físico del bebé motivaron al productor a realizar un análisis de ADN a espaldas de la madre en abril de 2015 .

Durante ese periodo, Bernal mantuvo un vínculo ocasional con su amigo Francisco Delgado, de quien asumió que no podía tener hijos, por lo que al quedar embarazada aseguró: "Y... sí. No había otra opción" .

En abril de 2015, Diwan realizó una prueba de ADN a espaldas de la madre y el resultado negativo desató una hecatombe: "Fue muy fuerte y terrible para todos. Fue destructivo a nivel emocional para todas las personas involucradas".

El examen genético arrojó un resultado negativo para Diwan y confirmó que el verdadero progenitor biológico era Francisco Delgado, quien en ese momento participaba del reality show Gran Hermano. La revelación pública desató una disputa judicial y mediática de alto impacto.

Ian, el hijo de ambos, tiene actualmente 13 años y cursa el primer año de la escuela secundaria tras haber transitado su crecimiento bajo la exposición pública. La bailarina detalló que el adolescente conoce su historia de origen gracias a un proceso de acompañamiento terapéutico constante.

Qué fue de la vida de Gisela Bernal

Bernal afrontó conflictos judiciales que se centraron en la demanda de impugnación de paternidad y desplazamiento de apellido iniciada por Ariel Diwan tras el ADN negativo de 2015, combinada con los litigios de familia por cuota alimentaria, tenencia y régimen de visitas, a lo que se sumaron medidas cautelares para frenar la exposición mediática del menor.

Delgado, Bernal e Ian.

En relación con sus vínculos actuales, la artista confirmó que el menor no volvió a mantener contacto con Ariel Diwan desde aquella época. Por el contrario, mantiene encuentros esporádicos con su padre biológico, Francisco Delgado, quien reside en el exterior del país.

Bernal calificó el conflicto como un episodio destructivo a nivel emocional para todas las personas involucradas durante su desarrollo en los medios. La entrevistada comparó el impacto de los hechos con una ficción televisiva debido a la complejidad de las circunstancias.