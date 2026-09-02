2 de septiembre de 2026 Inicio
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La Unión Industrial cruzó al Gobierno: "No conocen al país ni a la industria"

Guillermo Moretti cuestionó con dureza a la gestión de Javier Milei durante el Día de la Industria y advirtió por la crisis que atraviesa el sector manufacturero. "Estamos manejados por un endeudador", afirmó.

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El vicepresidente de la Unión Industrial destrozó a Javier Milei: Estamos manejados por un endeudador

El vicepresidente de la Unión Industrial destrozó a Javier Milei: "Estamos manejados por un endeudador"

En el Día de la Industria, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei y cuestionó el rumbo de la política económica en medio de la fuerte crisis que atraviesa la industria manufacturera.

James Cartlidge y Javier Milei.
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“Lo que voy notando es que esta gente no conoce el país ni lo que es una industria. Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno, sostuvo Moretti en declaraciones a El Destape Radio.

El dirigente también cuestionó el crecimiento patrimonial del Presidente y trazó una comparación con el endeudamiento de la Argentina. “Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, cuestionó.

Moretti, vicepresidente de la UIA.

Moretti, vicepresidente de la UIA.

Moretti además diferenció los sectores que, según su visión, son favorecidos por la actual política económica de aquellos que atraviesan mayores dificultades. “Hay sectores en los que este gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo. Esos sectores son los que en los distintos gráficos van levantando, pero la industria manufacturera en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”, afirmó.

La industria, con menos producción y empleo

Según la UIA, la producción industrial acumuló una caída cercana al 2% durante los primeros siete meses de 2026 y todavía se encuentra alrededor de un 10% por debajo de los niveles promedio registrados en 2022 y 2023.

El impacto también se refleja en el mercado laboral. De acuerdo con el Centro de Estudios de la UIA, en abril el empleo industrial registrado cayó 4,5% interanual, con 52.342 puestos de trabajo menos que un año antes. Además, la industria acumula doce meses consecutivos de retroceso y registra su nivel de empleo formal más bajo de los últimos cinco años.

La utilización de la capacidad instalada también exhibe el freno de la actividad. El último dato publicado por el INDEC ubicó el indicador en 59,1% en junio, es decir, cerca de cuatro de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar. En sectores como la industria automotriz y la metalmecánica, los niveles fueron todavía menores.

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