¿Reconciliados? La reacción de Maia Reficco cuando le preguntaron por Franco Colapinto

La actriz asistió a ver una obra en el teatro Politeama y fue interceptada por un móvil al salir, pero evadió todas las consultas. Su hermano Joaquín intercedió por ella y fue tajante: "No quiere hablar".

Maia Reficco disfrutó de la noche porteña al asistir a la función para invitados de la obra Los ojos del perro siberiano en el teatro Politeama y cruzó periodistas al entrar y al salir. Sin embargo, las interacciones no fueron las mejores: antes de la obra, La actriz estadounidense con ascendencia argentina le pidió a un fotógrafo de la alfombra roja que no le grite para pedirle una foto y al salir se negó a participar de un móvil.

"¡Pará! ¡Pará! ¡Vení!", le reclamó a gritos uno de los fotógrafos en la previa a la función para llamar la atención de la artista, que había empezado a alejarse, y Reficco le contestó: "¡No me grites! Si me hablás y no me gritás, también estoy". Aún con ese intercambio, la cantante volvió a posar para las cámaras con una sonrisa.

Su hermano Joaquín, actor en la serie Margarita, la acompañó al salir del teatro y le respondió a la prensa en su lugar. El dúo se cruzó con un móvil de Puro Show que le preguntó a la joven sobre Franco Colapinto, por qué estaba en Argentina y cómo se encontraba. "No quiere hablar", deslizó el actor y, ante la insistencia del cronista, sentenció tajante: "No tiene ganas".

Además, Joaquín aprovechó el móvil para promocionar la obra que habían ido a ver y la serie de la que forma parte. "La obra es re linda, vengan a ver Los ojos del perro siberiano. Vean Margarita 3 por HBO Max. Vayan a verla porque es un éxito", pidió el joven. El movilero no pudo sacarle otra palabra a los hermanos Reficco.

Un encuentro en Ámsterdam volvió a poner el foco en Franco Colapinto y Maia Reficco, quienes habían decidido tomar caminos separados después de varios meses de relación. La posibilidad de una reconciliación comenzó a circular luego de que Yanina Latorre contara en Sálvese Quien Pueda que ambos fueron vistos juntos durante el fin de semana pasado en Países Bajos.

Según relató la periodista, recibió una imagen en la que se podía ver al piloto y a la actriz caminando juntos por las calles de la capital neerlandesa. "Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam", aseguró Latorre durante su programa. El encuentro habría ocurrido mientras Colapinto se encontraba participando del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1.

SQP

A partir de esa información, comenzaron las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad para la pareja. Latorre también habló sobre los motivos que habrían generado la crisis anterior y sostuvo que el problema estaría más relacionado con el entorno del piloto que con la relación entre ambos. Incluso remarcó que, según sus averiguaciones, Reficco "es un amor".

La relación entre Colapinto y Reficco habría terminado después de aproximadamente seis meses de romance. En aquel momento, Pepe Ochoa había explicado en LAM que el piloto atravesaba una situación personal complicada y que eso habría influido en la decisión de ponerle un punto final al vínculo. "Él está en una crisis personal muy fuerte", había señalado el periodista.

Franco Colapinto con Maia Reficco. CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otro de los factores mencionados fue la distancia que existía entre ambos debido a sus respectivas actividades profesionales. "Él hace mucho tiempo que no la ve", sostuvo Ochoa al explicar las dificultades que atravesaba la pareja. Según esa versión, la separación se habría decidido durante una conversación telefónica, ya que Colapinto no podía dedicarle a la relación el tiempo necesario.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación. Sin embargo, la imagen que recibió Yanina Latorre volvió a generar dudas sobre el estado actual del vínculo. Mientras ambos continúan con sus respectivas carreras y se siguen mutuamente en redes sociales, el encuentro en Ámsterdam dejó abierta la posibilidad de que exista nuevamente un acercamiento entre ellos.