La UIA hará el acto por el Día de la Industria sin Javier Milei y con reclamos por el rumbo productivo La ceremonia tendrá lugar este miércoles en una planta de Malvinas Argentinas, con Diego Santilli como principal representante oficial, mientras las empresas atraviesan una etapa marcada por menor actividad y mayor competencia externa. Por Agregar C5N en









El presidente Javier Milei y Martín Rappallini, titular de la UIA. Web

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este miércoles su celebración por el Día de la Industria en una fábrica farmacéutica de Malvinas Argentinas, con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario Pablo Lavigne, ante un escenario complejo para las empresas y sin el presidente Javier Milei entre los asistentes.

El encuentro estará encabezado por el titular de la entidad, Martín Rappallini, presidente de Cerámicas Alberdi, quien expondrá ante los funcionarios sobre las dificultades que atraviesa el sector, con una contracción superior al 2% y el cierre de unas 3.000 fábricas, según los datos difundidos por Noticias Argentinas.

La industria argentina, en plena crisis. Web La industria también mantiene la atención sobre el avance de las importaciones, especialmente en ramas como siderurgia y textiles, donde el peso de los productos provenientes de China genera preocupación entre los empresarios.

Neumáticos y metalurgia aparecen entre las actividades con mayores dificultades, mientras las compañías afrontan una baja en las ventas por el deterioro del poder adquisitivo y un menor acceso al financiamiento destinado al consumo, dos factores que condicionan la producción y las decisiones de inversión.

Ravier negó una crisis económica y defendió el rumbo de Milei El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó este martes que la Casa Rosada no observa una situación crítica y destacó avances oficiales en exportaciones, producción, inflación, seguridad, pobreza e indigencia, en una defensa del rumbo económico adoptado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.