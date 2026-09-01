La UIA hará el acto por el Día de la Industria sin Javier Milei y con reclamos por el rumbo productivo

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este miércoles su celebración por el Día de la Industria en una fábrica farmacéutica de Malvinas Argentinas, con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario Pablo Lavigne, ante un escenario complejo para las empresas y sin el presidente Javier Milei entre los asistentes.
El encuentro estará encabezado por el titular de la entidad, Martín Rappallini, presidente de Cerámicas Alberdi, quien expondrá ante los funcionarios sobre las dificultades que atraviesa el sector, con una contracción superior al 2% y el cierre de unas 3.000 fábricas, según los datos difundidos por Noticias Argentinas.
La industria argentina, en plena crisis.
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La industria también mantiene la atención sobre el avance de las importaciones, especialmente en ramas como siderurgia y textiles, donde el peso de los productos provenientes de China genera preocupación entre los empresarios.
Neumáticos y metalurgia aparecen entre las actividades con mayores dificultades, mientras las compañías afrontan una baja en las ventas por el deterioro del poder adquisitivo y un menor acceso al financiamiento destinado al consumo, dos factores que condicionan la producción y las decisiones de inversión.
Ravier negó una crisis económica y defendió el rumbo de Milei
El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó este martes que la Casa Rosada no observa una situación crítica y destacó avances oficiales en exportaciones, producción, inflación, seguridad, pobreza e indigencia, en una defensa del rumbo económico adoptado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
"Hay una situación con Javier Milei desde 2023 para acá donde la Argentina está mejor", aseguró Ravier durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, donde también admitió que existen empresas y sectores con dificultades. "Yo no entiendo bien cómo no lo ven", expresó al enumerar los indicadores que, según su mirada, muestran una evolución favorable.
Adrián Ravier, vocero presidencial.
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Ante una consulta sobre el impacto de la situación económica en los bolsillos, el funcionario reconoció que algunas personas pueden tener una percepción diferente, aunque remarcó que el Ejecutivo no identifica una crisis. "Los números dicen que la situación está mejorando", señaló, antes de insistir: "No vemos crisis económica, no vemos un derrumbe del desempleo".