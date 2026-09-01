1 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La UIA hará el acto por el Día de la Industria sin Javier Milei y con reclamos por el rumbo productivo

La ceremonia tendrá lugar este miércoles en una planta de Malvinas Argentinas, con Diego Santilli como principal representante oficial, mientras las empresas atraviesan una etapa marcada por menor actividad y mayor competencia externa.

Por
El presidente Javier Milei y Martín Rappallini

El presidente Javier Milei y Martín Rappallini, titular de la UIA. 

Web

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este miércoles su celebración por el Día de la Industria en una fábrica farmacéutica de Malvinas Argentinas, con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario Pablo Lavigne, ante un escenario complejo para las empresas y sin el presidente Javier Milei entre los asistentes.

El Merval fue impulsado por el sector bancario.
Te puede interesar:

Jornada positiva para los activos argentinos: repuntaron los bonos y cedió el riesgo país

La industria argentina, en plena crisis.

La industria argentina, en plena crisis.

La industria también mantiene la atención sobre el avance de las importaciones, especialmente en ramas como siderurgia y textiles, donde el peso de los productos provenientes de China genera preocupación entre los empresarios.

Neumáticos y metalurgia aparecen entre las actividades con mayores dificultades, mientras las compañías afrontan una baja en las ventas por el deterioro del poder adquisitivo y un menor acceso al financiamiento destinado al consumo, dos factores que condicionan la producción y las decisiones de inversión.

Ravier negó una crisis económica y defendió el rumbo de Milei

El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó este martes que la Casa Rosada no observa una situación crítica y destacó avances oficiales en exportaciones, producción, inflación, seguridad, pobreza e indigencia, en una defensa del rumbo económico adoptado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

"Hay una situación con Javier Milei desde 2023 para acá donde la Argentina está mejor", aseguró Ravier durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, donde también admitió que existen empresas y sectores con dificultades. "Yo no entiendo bien cómo no lo ven", expresó al enumerar los indicadores que, según su mirada, muestran una evolución favorable.

Adrián Ravier, vocero presidencial.

Adrián Ravier, vocero presidencial.

Ante una consulta sobre el impacto de la situación económica en los bolsillos, el funcionario reconoció que algunas personas pueden tener una percepción diferente, aunque remarcó que el Ejecutivo no identifica una crisis. "Los números dicen que la situación está mejorando", señaló, antes de insistir: "No vemos crisis económica, no vemos un derrumbe del desempleo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Karina Milei volvió a encabezar un encuentro de la Mesa Política en Casa Rosada.

El Gobierno volvió a reunir a su mesa política con la vista puesta en la reforma electoral

Fate, una de las empresas del sector de los neumáticos en crisis.

Ravier: "Puede cerrar una empresa de neumáticos, pero si costaban tres veces más algo había que corregir"

play

Milei brindará una cadena nacional el jueves para detallar "avances diplomáticos" por Malvinas

Javier Milei busca mostrar reconexión con la gestión tras varias semanas de dedicación a exposiciones públicas y privadas.
play

Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada para mostrar reconexión con la gestión

EEUU mantiene una posición neutral sobre Malvinas.

Milei celebró la declaración de Trump sobre la soberanía británica en Malvinas

El Presidente encabeza otra reunión de Gabinete en medio de pulseadas políticas. 

Milei vuelve a reunir al Gabinete en Casa Rosada para seguir mostrando su reconexión con la gestión

Rating Cero

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

Alejandro y Tini Stoessel.

Se filtró el punto clave que traba la firma del acuerdo entre Tini y Alejandro Stoessel

Callejero Fino y un antecendete que complica su situación.

Mientras Callejero Fino continúa detenido, revelaron un antecedente que podría complicar su situación judicial

Los influencers confirmaron el sexo de su próximo hijo.

Es una de las parejas del momento y acaban de anunciar que serán padres de una nena

La actriz descartó la posibilidad de frenar su carrera pese a sus problemas de salud.

"No queda otra": la contundente frase de María Valenzuela sobre su salud a los 70 años

últimas noticias

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

Hace 7 minutos
El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

Hace 17 minutos
Un joven chocó con un patrullero mientras mostraba su auto autónomo.

Insólito video: mostraba cómo funciona su auto autónomo y chocó contra un patrullero

Hace 20 minutos
El presidente Javier Milei y Martín Rappallini, titular de la UIA. 

La UIA hará el acto por el Día de la Industria sin Milei y con reclamos por el rumbo productivo

Hace 23 minutos
Activistas y organizaciones de derechos humanos se movilizaron durante años bajo la Mesa por la Libertad de Paola Ortiz.

La Justicia cordobesa liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por la muerte de su beba

Hace 53 minutos