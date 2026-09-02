Martín Rappallini, en el Día de la Industria: "Es fundamental recuperar el consumo"

El titular de la Unión Industrial Argentina dialogó con C5N luego del acto realizado este miércoles en Malvinas Argentinas, donde respaldó el "orden macroeconómico y la seguridad jurídica" del plan económico del Gobierno, pero advirtió sobre las ventas, el nivel de actividad y la tasa de empleo.

Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) , dialogó con C5N luego del acto por el Día de la Industria que se realizó este miércoles en Malvinas Argentinas. Allí, respaldó el "orden macroeconómico y la seguridad jurídica" del plan económico del Gobierno, pero advirtió sobre las ventas, el nivel de actividad y la tasa de empleo. " Es fundamental recuperar el consumo", sostuvo.

"Recuperar el consumo es un factor fundamental en esta etapa", planteó el dirigente en diálogo con el periodista Adrián Salonia . "Es una etapa difícil, pero hay que trabajar en estos siete puntos que planteé como el puente para salir de una economía que veníamos con alta inflación, con problemas de altos impuestos, con falta de competitividad, e ir hacia una Argentina que sea competitiva ", remarcó.

" Lo que nosotros vemos también es que hoy toda la sociedad le exige a la industria, productos de calidad y precio internacional, que está bien . Y esto es un objetivo que tiene la industria, pero lo tiene que tener también el Estado en todos sus niveles, para que la sociedad pueda abastecerse de productos nacionales de la mejor calidad y al menor precio. Este es el desafío que tenemos que tener todos", explicó.

"Y en ese camino, es lo que yo digo de esta transición, todavía tenemos récord de presión fiscal, tasas altas, problemas de atraso, caída del consumo... hay que trabajar sobre todos estos aspectos para sobrellevar este momento y llegar a una normalización de la economía, que es lo que queremos todos ", concluyó.

En el Día de la Industria, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei y cuestionó el rumbo de la política económica en medio de la fuerte crisis que atraviesa la industria manufacturera.

“Lo que voy notando es que esta gente no conoce el país ni lo que es una industria. Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, sostuvo Moretti en declaraciones a El Destape Radio.

Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA.

El dirigente también cuestionó el crecimiento patrimonial del Presidente y trazó una comparación con el endeudamiento de la Argentina. “Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, cuestionó.

Moretti además diferenció los sectores que, según su visión, son favorecidos por la actual política económica de aquellos que atraviesan mayores dificultades. “Hay sectores en los que este gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo. Esos sectores son los que en los distintos gráficos van levantando, pero la industria manufacturera en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”, afirmó.

La industria, con menos producción y empleo

Según la UIA, la producción industrial acumuló una caída cercana al 2% durante los primeros siete meses de 2026 y todavía se encuentra alrededor de un 10% por debajo de los niveles promedio registrados en 2022 y 2023.

El impacto también se refleja en el mercado laboral. De acuerdo con el Centro de Estudios de la UIA, en abril el empleo industrial registrado cayó 4,5% interanual, con 52.342 puestos de trabajo menos que un año antes. Además, la industria acumula doce meses consecutivos de retroceso y registra su nivel de empleo formal más bajo de los últimos cinco años.

La utilización de la capacidad instalada también exhibe el freno de la actividad. El último dato publicado por el INDEC ubicó el indicador en 59,1% en junio, es decir, cerca de cuatro de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar. En sectores como la industria automotriz y la metalmecánica, los niveles fueron todavía menores.