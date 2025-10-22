Gerardo Werthein deja Cancillería: le presentó la renuncia a Javier Milei

A cuatro días de las elecciones legislativas, el funcionario decidió dejar su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein, le presentó la renuncia a su cargo al presidente Javier Milei . A cuatro días de las elecciones legislativas, la salida del funcionario se enmarca dentro de los cambios en el Gabinete que anticipó el mandatario para luego del domingo 26.

Werthein había enfrentado críticas internas después de la reunión entre Milei y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Trolls libertarios le atribuyeron la supuesta confusión del republicano, quien habría creído que los comicios eran presidenciales y no de medio término, a una mala gestión del ahora excanciller.

En ese contexto, el nombre del funcionario venía sonando en los últimos días como uno de los candidatos a abandonar el Gobierno. "De cara al segundo tramo, voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación", anticipó Milei el domingo en la TV Pública.

Finalmente, Werthein presentó su renuncia el martes por la noche y se oficializó este miércoles, coincidiendo con el cumpleaños del Presidente. El canciller saliente duró menos de un año en el cargo: había asumido el 31 de octubre de 2024 en reemplazo de Diana Mondino. Aún no está definido quién ocupará ese lugar.

Javier Milei anticipó que habrá cambios en el Gabinete luego de las elecciones

El presidente Javier Milei anticipó que luego de las elecciones nacionales del próximo domingo realizará una reforma en el Gabinete, no solo para reemplazar a los ministros que probablemente deban asumir sus bancas legislativas, sino también para garantizar la efectividad de la gestión en el segundo tramo del gobierno.

"De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", explicó en diálogo con el periodista Guillermo Andino en una entrevista para la TV Pública. Sin embargo, no ahondó en los puestos en los que podría haber movimientos.

Consultado sobre sus expectativas electorales, el Presidente planteó que "un buen resultado sería conseguir un tercio en la Cámara, que es una pared de defensa", en referencia al número necesario para sostener eventuales vetos a leyes impulsadas por la oposición.