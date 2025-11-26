27 de noviembre de 2025 Inicio
La Miss Argentina le confesó a Moria que está novia con un futbolista: quien es el jugador

Aldana Masset, la modelo que representó al país en Miss Universo 2025, contó detalles de su relación con el mediocampista argentino Fausto Vera en una entrevista con Moria Casán, donde además desmintió ser una "botinera".

Tras su regreso a Argentina Aldana Masset estuvo en el living de Moria

Tras su regreso a Argentina Aldana Masset estuvo en el living de Moria

La modelo y cantante Aldana Masset, quien recientemente regresó de Tailandia tras participar en Miss Universo 2025 y sorprendió al dar detalles de su vida personal, incluyendo su relación de pareja con un reconocido futbolista. Masset confirmó que su novio es Fausto Vera, el mediocampista argentino que actualmente juega en el Atlético Mineiro de Brasil y que ha sido pretendido por clubes grandes como Boca Juniors y River Plate.

La representante argentina se sentó en el living de La mañana con Moria, en Canal 13, y describió que su relación con Vera comenzó hace cuatro años y que actualmente conviven en Belo Horizonte. El futbolista, formado en Argentinos Juniors y con pasado en el Corinthians, fue un pilar fundamental en su preparación para el certamen.

En la entrevista, Moria Casán le preguntó sobre el término "botinera", un calificativo que se suele usar para describir a las parejas de los futbolistas, a lo que Masset respondió de manera contundente y con humor: “No, no me considero una botinera. Él me apoya un montón en mi carrera, es mi pilar. Sin él no podría haber hecho nada, ya que viajamos mucho y me acompaña”.

Masset aprovechó la plataforma para reflexionar sobre su paso por el concurso, donde no logró ingresar al Top 30, a pesar de haber cautivado al jurado y de haber subido al escenario de la final para cantar. La modelo destacó el apoyo incondicional de su familia y la de Vera, quienes incluso viajaron a Tailandia para alentarla durante la competencia. La joven continúa enfocada en su carrera en el modelaje y la música, y desmintió cualquier etiqueta que la limite a ser solo "la novia de".

Aldana Masset y el detrás de escena en Miss Universo: "Nos levantábamos a las 3 de la mañana"

La preparación para Miss Universo es un régimen de disciplina total que va más allá del glamour, según reveló Aldana Masset con Moria. El certamen exige una dedicación absoluta desde la coronación local hasta la final internacional.

Cada día está planificado, y combina rutinas de ejercicios extenuantes con clases intensivas de oratoria y pasarela: busca optimizar tanto el aspecto físico como las habilidades comunicacionales de la representante.

Masset destacó el alto sacrificio personal que esto implica, al señalar que su entrenamiento comenzaba a las "tres de la mañana". La agenda se centraba en una nutrición estricta y ejercicio riguroso para mantener el físico ideal que exige la competencia.

