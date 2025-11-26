26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La CGT estrenó "Lealtad a la Justicia Social", un emotivo documental que repasa la vigencia del movimiento obrero

El 17 de noviembre, en el Salón Felipe Vallese de la CGT, se presentó el documental de Walter Peña y Nicolás Cuiñas. Dirigentes sindicales, referentes culturales y figuras de derechos humanos aportan su mirada sobre un vínculo que marcó la historia política y social argentina.

Por
La CGT estrenó Lealtad a la Justicia Social

La CGT estrenó "Lealtad a la Justicia Social", un documental que repasa la vigencia del movimiento obrero

La Confederación General del Trabajo fue escenario del estreno de “Lealtad a la Justicia Social”, el documental dirigido por Walter Peña y Nicolás Cuiñas que propone revisitar un momento fundacional del movimiento obrero y su persistente lazo con el proyecto político que lo volvió protagonista. El estreno, realizado el 17 de noviembre en el histórico Salón Felipe Vallese, reunió a una amplia representación sindical y cultural.

Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora.
Te puede interesar:

Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora

En primera fila estuvieron los tres Secretarios Generales de la CGT: Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). La actividad contó también con la presencia de dirigentes y delegados de múltiples organizaciones, que colmaron el salón en una jornada marcada por el tono emotivo y la reivindicación histórica.

El film recoge una serie de testimonios que buscan trazar una línea continua entre el origen de la justicia social como bandera y su significado en el presente. Participan el artista plástico Daniel Santoro, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, los propios integrantes del triunvirato cegetista Argüello y Jerónimo, el secretario general de UPCN Andrés Rodríguez, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, el empresario José Urtubey, el legislador porteño Federico Mochi, el escritor y guionista Pedro Saborido, y el actor Víctor Laplace, entre otras voces.

“Un punto de inflexión que marcó la historia. Un vínculo que aún sigue vivo”, reza el concepto central que articula el documental. La producción busca poner en primer plano la lealtad del Pueblo Trabajador a un movimiento político que, en palabras de sus realizadores, “le devolvió dignidad y presencia en la vida pública del país”.

El estreno ratificó la intención del film: revisitar la memoria, revisar el presente y proyectar el rol del movimiento obrero en la Argentina que viene.

Noticias relacionadas

El Gobierno analiza definir que las sesiones extraordinarias se extiendan hasta el 28 de febrero.

Congreso: La Libertad Avanza analiza sesiones extraordinarias en continuado hasta el 28 de febrero

El gobernador salteño busca expandir el bloque Innovación Federal.

Sáenz mueve fichas y tensiona la disputa por la primera minoría en Diputados

Milei busca reorganizar el Gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato.

Milei relanza el Gabinete: encabezó la primera reunión con Presti y Monteoliva

China Eastern Airlines iniciará sus operaciones en Argentina con un vuelo directo entre Shanghái y Buenos Aires.

Autorizaron a una aerolínea china a operar el vuelo más largo del mundo entre Buenos Aires y Shanghái

Carlos Presti reemplazará a Luis Petri en Defensa.

El CELS advirtió que la designación de Carlos Presti "implica una militarización de la política"

El Congreso renueva bancas en diciembre.

Congreso: senadores electos jurarán este viernes y los diputados lo harán el miércoles 3 de diciembre

Rating Cero

La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.
play

Stranger Things 5 cuenta regresiva final: ¿A qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix?

Sofi Gonet elige una fragancia frutal intensa para su rutina. 

Este es el perfume favorito de Sofía Gonet "La Reini": cuánto sale

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja en medio del escándalo

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja

La historia que se suma al catálogo de Netflix transcurre en Río de Janeiro. 
play

Violencia, corrupción y lucha de poder: la serie de solo 8 capítulos que brilla en Netflix

La serie relata el asesinato del presidente Garfield y las tensiones políticas de su época.
play

Tiene solo 4 capítulos, está en Netflix y la tildan como la "nueva Peaky Blinders"

Robert Grainier enfrenta una vida marcada por la soledad y los cambios del siglo XX.
play

La película de Netflix con la que es imposible no llorar: cuenta una trágica historia

últimas noticias

La policía actúa luego del tiroteo cerca de La Casa Blanca

Tiroteo en cercanías a La Casa Blanca: dos policías resultaron heridos

Hace 10 minutos
play
Esta tecnología es usada por millones de usuarios en redes con videos glamorosos captados por el brazo robótico.

Qué es la Glambot, la cámara de alta tecnología que se usó en los Oscars y estará en los Martín Fierro de Cable

Hace 52 minutos
play

Nueva marcha de los jubilados al Congreso: la Policía desplegó un amplio operativo

Hace 1 hora
Consumo: en septiembre se registraron fuertes caídas de las ventas en mayoristas y supermercados

Consumo: en septiembre se registraron fuertes caídas de las ventas en mayoristas y supermercados

Hace 1 hora
Diciembre llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y servicios: cómo impactarán en el bolsillo

Diciembre llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y servicios

Hace 1 hora