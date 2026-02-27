El oficialismo destacó la "histórica" aprobación de la reforma laboral El presidente Javier Milei celebró la votación del Senado que ratificó la iniciativa impulsada por el Gobierno. De esta manera, La Libertad Avanza obtuvo una nueva victoria parlamentaria antes del inicio de las sesiones ordinarias. Por + Seguir en







Los referentes de La Libertad Avanza festejaron la sanción de la reforma laboral.

Después de una nueva sesión maratónica, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley de la reforma laboral con 42 votos a favor, 28 en contra y tan solo dos abstenciones, por lo que la iniciativa del oficialismo consiguió ser sancionada y tan solo resta que el presidente Javier Milei la promulgue para que entre en vigencia. De esta manera, el Gobierno obtuvo su tercera victoria parlamentaria antes de la apertura de las sesiones ordinarias del próximo domingo y los referentes de La Libertad Avanza celebraron lo celebraron en sus redes sociales.

Uno de los primeros en festejar la sanción final de la ley de reforma laboral fue el propio Milei. Mediante una breve publicación en su cuenta oficial de la red social X, el Presidente dijo: "Histórico. Tenemos modernización laboral. ¡VLLC!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2027558517113041369&partner=&hide_thread=false HISTÓRICO.

Tenemos modernización laboral.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) February 28, 2026 Por otro lado, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, fue otra de las primeras referentes de La Libertad Avanza en expresarse en relación a la sanción de la reforma laboral. "La Modernización Laboral es Ley. Todo listo, Presidente", dijo la exministra de Seguridad. "El Congreso más reformista de la historia", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2027558422992814465&partner=&hide_thread=false La Modernización Laboral es Ley.



Todo listo, Presidente.

5 Leyes, 1 media sanción y autoridades designadas para las sesiones ordinarias.



El Congreso más reformista de la historia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 28, 2026 El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aprovechó la sanción de la reforma laboral para celebrar las últimas victorias parlamentarias del Gobierno: en las últimas 48 horas también consiguió la aprobación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y de la baja de la imputabilidad. "Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad", aseguró el exvocero presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2027558778762052037&partner=&hide_thread=false Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas.



Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad.



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 28, 2026 Otros referentes de La Libertad Avanza que también celebraron la sanción de la reforma laboral fueron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Diego Santilli, ministro de Interior.