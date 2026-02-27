28 de febrero de 2026 Inicio
El oficialismo destacó la "histórica" aprobación de la reforma laboral

El presidente Javier Milei celebró la votación del Senado que ratificó la iniciativa impulsada por el Gobierno. De esta manera, La Libertad Avanza obtuvo una nueva victoria parlamentaria antes del inicio de las sesiones ordinarias.

Los referentes de La Libertad Avanza festejaron la sanción de la reforma laboral.

Después de una nueva sesión maratónica, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley de la reforma laboral con 42 votos a favor, 28 en contra y tan solo dos abstenciones, por lo que la iniciativa del oficialismo consiguió ser sancionada y tan solo resta que el presidente Javier Milei la promulgue para que entre en vigencia. De esta manera, el Gobierno obtuvo su tercera victoria parlamentaria antes de la apertura de las sesiones ordinarias del próximo domingo y los referentes de La Libertad Avanza celebraron lo celebraron en sus redes sociales.

Recalde rechazó la reforma laboral: "La ley está llena de inconstitucionalidades"

Uno de los primeros en festejar la sanción final de la ley de reforma laboral fue el propio Milei. Mediante una breve publicación en su cuenta oficial de la red social X, el Presidente dijo: "Histórico. Tenemos modernización laboral. ¡VLLC!".

Por otro lado, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, fue otra de las primeras referentes de La Libertad Avanza en expresarse en relación a la sanción de la reforma laboral. "La Modernización Laboral es Ley. Todo listo, Presidente", dijo la exministra de Seguridad. "El Congreso más reformista de la historia", concluyó.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aprovechó la sanción de la reforma laboral para celebrar las últimas victorias parlamentarias del Gobierno: en las últimas 48 horas también consiguió la aprobación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y de la baja de la imputabilidad. "Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad", aseguró el exvocero presidencial.

Otros referentes de La Libertad Avanza que también celebraron la sanción de la reforma laboral fueron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Diego Santilli, ministro de Interior.

Con estas tres leyes aprobadas, se espera que Milei destaque estas victorias parlamentarias, obtenidas durante unas sesiones extraordinarias con rápidos tratamientos en sus respectivos proyectos, durante su próximo discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa de este domingo por la noche.

En lo concreto, el Gobierno logró en menos 60 días dos importantes leyes para su programa de gobierno: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil. Además, obtuvo la aprobación del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, una iniciativa que se discutió durante más de veinticinco años.

