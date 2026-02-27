Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil La Cámara Alta dará tratamiento a las modificaciones en el sistema laboral después de Diputados rechazara el artículo vinculado a las licencias médicas. En paralelo, buscan reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Por + Seguir en







El Senado vive una jornada intensa este viernes con el tratamiento de la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y el Régimen Penal Juvenil, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos más importantes es la iniciativa denominada por el Gobierno "Ley de Modernización Laboral", la cual volvió en segunda revisión desde la Cámara de Diputados y será la última a tratar. Las modificaciones introducidas responden al polémico artículo 144 sobre licencias médicas.

El cuerpo legislativo tiene dos opciones: pueden analizar dejar el texto tal cual se aprobó en Cámara Alta, o ratificar los cambios.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza le confirmó a Lautaro Maislin por C5N que, pese a lo dicho previamente desde el Gobierno, finalmente no insistirán con el polémico artículo de las licencias por enfermedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2027375984068931997&partner=&hide_thread=false "Somos el único país que no ha adaptado su legislación, que sigue con una legislación de la época de la dictadura". Patricia Bullrich, senadora.



Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/8Dk2kuZVlF — C5N (@C5N) February 27, 2026 En la misma línea, ante la prensa comentó que, a partir de estas reformas, "cada trabajador va a poder hacer un convenio en su trabajo, cada provincia adaptará sus condiciones a las condiciones de productividad de su provincia". Asimismo, "Se ponen límites fuertes a la cuota sindical, que solo podrá ser del 2%, así que los gremios tendrán que ser austeros".