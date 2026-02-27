27 de febrero de 2026 Inicio
Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

La Cámara Alta dará tratamiento a las modificaciones en el sistema laboral después de Diputados rechazara el artículo vinculado a las licencias médicas. En paralelo, buscan reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Seguí en vivo el debate en el Senado por la reforma laboral y el régimen penal juvenil.

La sesión de Senadores iniciará a las 11.
El Senado sesiona para sancionar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Uno de los puntos más importantes es la iniciativa denominada por el Gobierno "Ley de Modernización Laboral", la cual volvió en segunda revisión desde la Cámara de Diputados y será la última a tratar. Las modificaciones introducidas responden al polémico artículo 144 sobre licencias médicas.

El cuerpo legislativo tiene dos opciones: pueden analizar dejar el texto tal cual se aprobó en Cámara Alta, o ratificar los cambios.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza le confirmó a Lautaro Maislin por C5N que, pese a lo dicho previamente desde el Gobierno, finalmente no insistirán con el polémico artículo de las licencias por enfermedad.

En la misma línea, ante la prensa comentó que, a partir de estas reformas, "cada trabajador va a poder hacer un convenio en su trabajo, cada provincia adaptará sus condiciones a las condiciones de productividad de su provincia". Asimismo, "Se ponen límites fuertes a la cuota sindical, que solo podrá ser del 2%, así que los gremios tendrán que ser austeros".

Milei destacó que el proyecto impulsa un verdadero federalismo ambiental.

El Gobierno celebró la media sanción de la Ley de Glaciares: "El ambiente y el crecimiento no son enemigos"

Con la media sanción del Senado, ahora el proyecto deberá tratarse en Diputados.
El Senado dio media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares

Argentina y Uruguay fueron los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea.

Se promulgó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, tras su sanción en el Congreso

Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado.

Histórico: con amplia mayoría, el Congreso ratificó el acuerdo UE-Mercosur

Patricia Bullrich intentó defender el accionar de la Policía. 
Bullrich quiso culpar al camarógrafo por la agresión de la Policía en el Congreso, pero los videos la desmienten

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la Ley de Glaciares

La película Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.
Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.
De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan.

¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

El cambio físico se logró mediante un programa diseñado por el entrenador Corey Calliet.

Stallone eligió la transformación física más impactante en la historia del cine: 11 kilos de músculo en 11 meses

Gran Hermano Generación Dorada empezó con altos números de rating. 

Gran Hermano 2026: se filtró quién será el primer eliminado en medio de un escándalo

Bridgerton continúa sumando temporadas en Netflix. 

Qué se sabe de la temporada 5 de Bridgerton en Netflix: historia, fecha de estreno y personajes que regresan

Caso Loan: confirmaron la fecha del juicio contra los 17 imputados

Hace 21 minutos
Von der Leyen brindó una conferencia de prensa. 

La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur

Hace 34 minutos
Hace 43 minutos
Mapa de cortes por la reforma laboral.

Mapa de cortes en CABA: qué calles están cerradas para circular por las marchas contra la reforma laboral

Hace 1 hora
Lanús le ganó a Flamengo y obtuvo su cuarta estrella internacional. 

Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Hace 1 hora