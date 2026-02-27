EN VIVO

El Senado sesiona para sancionar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

En el tramo final de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, buscan avanzar en dos iniciativas clave: el proyecto sobre regulación laboral, que regresó en segunda revisión desde Diputados, y el paquete de reformas vinculadas a las sanciones contra los menores, que incluye la baja de la edad de imputabilidad.

- 27 de febrero 2026 - 07:55
La sesión de Senadores iniciará a las 11.

El Senado de la Nación finaliza las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei y trata dos leyes clave para el Gobierno: la reforma laboral, el cual movilizó a cientos de trabajadores; y el Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja a la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Uno de los puntos más importantes es la iniciativa relacionada con la reforma laboral, la cual volvió en segunda revisión y será la última a tratar. La ley volvió desde diputados con cambios sobre licencias médicas o pueden analizar dejar el texto tal cual se aprobó en Cámara alta.

Senado debate reforma laboral 11-02-26

También, la reforma regula de manera expresa el denominado "banco de horas": las horas trabajadas por encima de la jornada legal podrán compensarse con descansos futuros en lugar de abonarse como horas extras, siempre que exista acuerdo escrito entre empleador y trabajador o en el marco de la negociación colectiva, entre otras cosas.

Mientras que, respecto al Régimen Penal Juvenil se establece una pena máxima de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. También se pondrá énfasis en la creación de institutos especiales para menores condenados y quedará prohibido todo tipo de convivencia con detenidos mayores.

Otro punto es el reconocimiento de las víctimas dentro del proceso. La ley garantiza el derecho a la asistencia psicológicas y a participar en instancias relevantes.

Los puntos más calientes de la reforma laboral

Entre algunas de las modificaciones por Diputados, la mesa política del Gobierno decidió eliminar el polémico artículo 44, que trataba sobre el régimen de licencias médicas. La norma original establecía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario, dependiendo del caso.

Otro tiene que ver con las indemnizaciones por despido, ya que modifica la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Solo se considerará la remuneración mensual devengada y pagada en cada mes calendario, y quedan excluidos conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.

Reforma laboral: Patricia Bullrich confirmó que no insistirán con el artículo de las licencias

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza le confirmó a Lautaro Maislin por C5N que, pese a lo dicho previamente desde el Gobierno, finalmente no insistirán con el polémico artículo de las licencias por enfermedad.

En la misma línea, ante la prensa comentó que, a partir de estas reformas, "cada trabajador va a poder hacer un convenio en su trabajo, cada provincia adaptará sus condicones a las condicones de productividad de su provincia".

Asimismo, "Se ponen limites fuertes a la cuota sindical, que solo podrá ser del 2%, así que los gremios tendrán que ser austeros".

Comenzó la sesión en el recinto

Inició de manera oficial la sesión especial en el Senado.

El debate comienza con la discusión del Régimen Penal Juvenil

El Gobierno intenta bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La iniciativa fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. En esos casos, la pena máxima podrá alcanzar los 15 años de prisión, aunque la privación de la libertad queda establecida como último recurso.

Para delitos con penas menores, el texto prevé un abanico de medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos. También se habilitan la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.

Durante el tratamiento en comisión se incorporó explícitamente que los menores no podrán cumplir penas privativas de libertad en los mismos establecimientos que los adultos.

