El Gobierno promulgó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, tras su sanción en el Congreso

El presidente Javier Milei firmó el decreto correspondiente para que la iniciativa, que este jueves obtuvo la media sanción restante en el Senado, permita poner en vigor el tratado de libre comercio con el bloque continental.

Argentina y Uruguay fueron los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea.

Argentina y Uruguay fueron los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea.

A las pocas horas de que el Senado diera la media sanción restante en el Congreso para aprobar el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, con 69 votos a favor y 3 en contra, el presidente Javier Milei promulgó la iniciativa, que ya se convirtió en ley, y el acuerdo ya está listo para ponerse en marcha en Argentina.

Te puede interesar:

La promulgación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del acuerdo", aseguró el Canciller. "La Argentina será próspera", concluyó luego.

De esta manera, Argentina se convirtió en el segundo país en aprobar el tratado de libre comercio después de Uruguay, que también lo hizo este jueves. El tratado, firmado en enero de 2025 tras un cuarto de siglo de negociaciones, crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas.

El texto prevé la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de los productos intercambiados entre ambos bloques, con plazos de desgravación de hasta 15 años para los sectores considerados sensibles. Abarca a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por el lado del Mercosur y a los 27 países de la Unión Europea.

Entre sus puntos centrales se encuentra el acceso preferencial para productos agroindustriales del Mercosur —como carne, azúcar y cítricos— y la apertura para bienes industriales y servicios europeos, entre ellos el sector automotriz, vinos y químicos.

También incorpora disposiciones sobre contratación pública, que permitirán a empresas europeas participar en licitaciones en los países del bloque sudamericano, y capítulos vinculados al desarrollo sostenible, con compromisos en materia ambiental y laboral, especialmente en lo relativo al cambio climático y la deforestación.

Con la aprobación del acuerdo por ambas cámaras del Congreso y la posterior promulgación de ley del presidente Milei, ahora la Comisión Europea puede poner en marcha la aplicación provisoria del acuerdo con el país y el resto de los que lo aprobaron en sus respectivos parlamentos.

La pulseada por adelantar la votación

Durante el debate en la Cámara alta, el oficialismo intentó adelantar la votación para que la Argentina se convirtiera en el primer país del bloque en aprobar formalmente el acuerdo. La moción fue presentada por el radical Maximiliano Abad, aunque en el recinto se interpretó como una jugada impulsada por el oficialismo. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, conversó con varios senadores luego de dialogar con el canciller Pablo Quirno, quien siguió el debate desde el recinto.

La oposición rechazó la propuesta. El jefe del interbloque Popular, José Mayans, denunció una "violación flagrante de todo el sistema" y sostuvo que "no estamos dispuestos a aceptarlo". En medio de su intervención, lanzó una frase que elevó la tensión: "Con ese criterio, le puedo decir a usted que se baje los pantalones, entonces lo hace y se queda desnudo". El presidente provisional le pidió moderación, pero el formoseño insistió y cuestionó además a su coprovinciano Francisco Paoltroni por la brevedad de su defensa del proyecto.

Detrás de la discusión reglamentaria también se coló una controversia de fondo: si el país que ratificara primero el acuerdo obtendría, o no, beneficios concretos. Desde distintos sectores —no solo del oficialismo— señalaron que sí existen ventajas asociadas a una aprobación temprana, más allá del valor simbólico de "ser el primero".

Patricia Bullrich José Mayans Senado
Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado.

Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado.

Argumentaron que el texto contempla mecanismos que implican acceso anticipado y prioritario a cuotas arancelarias, lo que podría traducirse en ventajas comerciales iniciales. En cambio, el senador pampeano Daniel Bensusán rechazó esa interpretación en el recinto y afirmó que era "mentira" que existieran beneficios diferenciales por aprobar antes. Sin embargo, incluso integrantes de Unión por la Patria en Diputados admitían en privado que ese fast track estaba contemplado en la letra fina del entendimiento.

La maniobra para adelantar la votación no prosperó y, en paralelo, Uruguay avanzó con su propio trámite legislativo y terminó convirtiéndose en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo, quedándose con esa primacía política —y eventualmente comercial— que estaba en disputa.

