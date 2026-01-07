Donald Trump respaldó al agente que mató a una mujer en Minnesota: "Le disparó en defensa propia" El presidente de los Estados Unidos defendió el accionar del agente de ICE, quien asesinó a sangre fría a una manifestante durante una protesta contra la deportación de inmigrantes y acusó a la víctima de haber atropellado al oficial. Por + Seguir en







Miembros del FBI alrededor de la camioneta que manejaba la mujer asesinada a disparos por un agente de migraciones. EFE/Craig Lassig

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salió a respaldar al agente de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quien mató a una mujer en Minneapolis, Estado de Minnesota, durante una manifestación contra la deportación de inmigrantes: "Le disparó en defensa propia", expresó.

En su cuenta oficial de la red social Truth Social, el líder republicano justificó el accionar de los oficiales al asegurar que la víctima se resistió y que el agente disparó en defensa personal cuando intentó atropellarlo. "Vi el video de lo que sucedió en Minneapolis. Es horrible verlo", comenzó. Además, añadió: "La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional".

De acuerdo con la versión oficial difundida en redes sociales, el efectivo de ICE efectuó “disparos defensivos” al considerar en riesgo su vida, la de sus compañeros y la seguridad pública. El DHS sostuvo que la mujer “utilizó su vehículo como arma” y encuadró el episodio como un acto de “terrorismo doméstico”. Sin embargo, en las imágenes solo se ve que la mujer intenta huir con su auto cuando intentan detenerle y un efectivo, sin riesgos de ser atropellado, le dispara.

trump minnesota "La mujer que conducía el auto fue muy disruptiva, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia", expresó el republicano, a su vez insistió en defender el accionar del agente de migraciones: "A juzgar por el video adjunto, cuesta creer que esté vivo, pero ahora se recupera en el hospital", precisó.

"La situación se está investigando a fondo, pero la razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, ataca y ataca a nuestras fuerzas del orden y a los agentes de ICE a diario. Solo intentan hacer su trabajo: garantizar la seguridad de Estados Unidos. "¡Debemos mantenernos firmes y proteger a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical!", concluyó.