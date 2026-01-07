7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump respaldó al agente que mató a una mujer en Minnesota: "Le disparó en defensa propia"

El presidente de los Estados Unidos defendió el accionar del agente de ICE, quien asesinó a sangre fría a una manifestante durante una protesta contra la deportación de inmigrantes y acusó a la víctima de haber atropellado al oficial.

Por
Miembros del FBI alrededor de la camioneta que manejaba la mujer asesinada a disparos por un agente de migraciones.

Miembros del FBI alrededor de la camioneta que manejaba la mujer asesinada a disparos por un agente de migraciones.

EFE/Craig Lassig
Amir Hatami, actual jefe del ejército iraní.
Te puede interesar:

Tras la amenaza de Trump, Irán advierte sobre un posible ataque preventivo contra Estados Unidos e Israel

En su cuenta oficial de la red social Truth Social, el líder republicano justificó el accionar de los oficiales al asegurar que la víctima se resistió y que el agente disparó en defensa personal cuando intentó atropellarlo. "Vi el video de lo que sucedió en Minneapolis. Es horrible verlo", comenzó. Además, añadió: "La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional".

De acuerdo con la versión oficial difundida en redes sociales, el efectivo de ICE efectuó “disparos defensivos” al considerar en riesgo su vida, la de sus compañeros y la seguridad pública. El DHS sostuvo que la mujer “utilizó su vehículo como arma” y encuadró el episodio como un acto de “terrorismo doméstico”. Sin embargo, en las imágenes solo se ve que la mujer intenta huir con su auto cuando intentan detenerle y un efectivo, sin riesgos de ser atropellado, le dispara.

trump minnesota

"La mujer que conducía el auto fue muy disruptiva, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia", expresó el republicano, a su vez insistió en defender el accionar del agente de migraciones: "A juzgar por el video adjunto, cuesta creer que esté vivo, pero ahora se recupera en el hospital", precisó.

"La situación se está investigando a fondo, pero la razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, ataca y ataca a nuestras fuerzas del orden y a los agentes de ICE a diario. Solo intentan hacer su trabajo: garantizar la seguridad de Estados Unidos. "¡Debemos mantenernos firmes y proteger a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical!", concluyó.

Mirá el momento del ataque del agente ICE

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El gobierno de Trump reveló qué hará con el dinero de la venta del petróleo venezolano

El gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

Estados Unidos: el gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

play

Estados Unidos profundiza su giro aislacionista con el retiro de 66 organismos internacionales

El presidente estaounidense realizó el anuncio a través de la red social Truth.

Trump anunció que Venezuela comprará "únicamente productos fabricados en Estados Unidos" con el dinero del petróleo

play

C5N en la masiva movilización convocada por Petro contra las amenazas de EEUU a Colombia

Karoline Leavitt, vocera del Gobierno de Estados Unidos.

La Casa Blanca subió la tensión con Venezuela: "Sus decisiones seguirán dictadas por Estados Unidos"

Rating Cero

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 

Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

Flor Vigna.
play

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

Griselda Siciliani.
play

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Seguimos..."

Andrea Ghidone, Anita Martínez, Julia Calvo y Marisol Otero, las protagonistas de Ellas son tango.

Vuelve "Ellas son tango" al teatro y se suma Julia Calvo como Nelly Omar

Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

El documental expone la profunda brecha entre la imagen de orden y valores que se mostraba en YouTube y la realidad que se desarrollaba puertas adentro. 
play

Este documental sobre una supuesta ayuda psicológica en tiempos de redes sociales te dejará sin palabras: está en Netflix

últimas noticias

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca proteger a su base electoral del campo y, a su vez, que la Unión Europea firme el tratado de libre comercio con el Mercosur.

El Consejo Europeo le ofreció a Italia rebajas en el sector agrícola para que vote a favor del acuerdo con el Mercosur

Hace 14 minutos
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 8 de enero de 2026

Hace 15 minutos
El gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

Estados Unidos: el gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

Hace 20 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 8 de enero

Hace 21 minutos
play

Estados Unidos profundiza su giro aislacionista con el retiro de 66 organismos internacionales

Hace 21 minutos