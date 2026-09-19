19 de septiembre de 2026 Inicio
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Alerta en un aeropuerto de Arabia Saudita: se escucharon fuertes explosiones

En la terminal aérea de Riad se oyeron detonaciones, aunque las autoridades no confirmaron si estas columna de humo se trataron de una ofensiva o un accidente.

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Las imágenes se compartieron en redes sociales. 

Las imágenes se compartieron en redes sociales. 

REUTERS/Stringer

Varias columnas de humo negro desde el aeropuerto internacional de Riad, en Arabia Saudita, durante las primeras horas del sábado después de que se escucharan unas explosiones. Las autoridades emitieron por la noche alertas en la ciudad capital por un avance de la ofensiva del grupo hutí de Yemen.

Al menos cinco niños murieron.
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Varios residentes de la capital declararon para AFP "vimos humo negro y fuego en dirección al aeropuerto". Durante la madrugada se escucharon fuertes explosiones en la ciudad, y los habitantes recibieron en sus celulares la siguiente advertencia: "La zona se encuentra bajo una amenaza aérea hostil".

El medio Reuters compartió un video y varias imágenes donde se ve una columna oscura de humo negro y fuego que se ve desde una autopista en el aeropuerto de Riad. Sin embargo aclararon que "la oficina de prensa del gobierno saudí no hizo comentarios inmediatos en respuesta a las preguntas de Reuters sobre el humo y las alertas nocturnas".

Desde julio que los hutíes en Yemen encrudecieron los ataques hacia Arabia Saudita, principalmente objetivos como infraestructuras energéticas y transporte marítimo. El viernes pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó "los términos más enérgicos los continuos ataques de los hutíes contra el Reino de Arabia Saudita, incluidos los ataques que afectan a la infraestructura civil y energética, que han provocado lesiones a civiles, incluidas mujeres y niños".

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