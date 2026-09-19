Más monotributistas y menos empleados: alerta por el futuro de las jubilaciones en Argentina

El incremento de altas en el Monotributo y la pérdida del empleo formal conforman un cuello de botella que tendrá impacto en los haberes. Anses, para 2027, prevé 100 mil jubilados menos. Especialistas del sector anticipan una "crisis" y coinciden en que la solución parte en la creación de puestos de trabajo.

Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei hay dos fenómenos que atentan contra el sistema previsional presente y futuro: un crecimiento muy marcado de monotributistas (+7,2%) y una fuerte pérdida de puestos de trabajo formales , (más de 330 mil, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino). Un informe advirtió que ninguna categoría del Monotributo aporta los fondos necesarios para cubrir una jubilación mínima y encendió el alerta. Especialistas del sector anticipan una " crisis " y coinciden en que la solución parte en la creación de puestos de trabajo.

En este marco, desde la Administración Nacional de la Seguridad Socia l (Anses) proyectan que para 2027 habrá una reducción de 104.760 jubilados respecto de este año, a la vez de vislumbrar un incremento en la cantidad de personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

“En el contexto actual, con la baja de empleos formales y el aumento de los monotributistas, que en este momento están llegando a 4.800.000, vemos una problemática que inclusive fue mencionada por el FMI . El sistema de monotributo no fue creado como un impuesto más solamente, sino como un sistema de inclusión social, donde con una cuota aceptable y a medida de la facturación, se puede hacer un aporte a los impuestos (IVA y Ganancias), también sumar años de aporte y tener una obra social, permitiendo facturar y formalizarse", analizó en diálogo con C5N Elisabet Piacentini , tributarista y Coordinadora Comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este sentido, la especialista explicó, "todo esto puede puede ser visto en este momento como la debilidad del sistema, ya que si lo sumamos a la problemática de la proyección de más expectativa de vida y a la baja de natalidad, realmente en el día de mañana puede ser una crisis para el sistema previsional ; que, de todas maneras, el sistema previsional está en crisis en todo el mundo, no solamente en Argentina".

El informe que encendió el alerta fue elaborado por la Fundación Mediterránea y arrojó datos lapidarios: ninguna categoría del Monotributo aporta los fondos necesarios para cubrir una jubilación mínima . “Si los aportes de los monotributistas formaran un fondo que se actualiza por inflación, el monto ahorrado no alcanzaría para pagar una jubilación mínima actual, ni siquiera con 40 años de actividad formal”, sostuvo el trabajo realizado por Marcelo Capello y Martín Fiore, responsables de la sección Fiscal del IERAL.

Actualmente existen 4,8 millones de monotributistas, de los cuales 2,8 millones resultan activos en el SIPA (el resto no está obligado a aportar o corresponde a jubilados). De esos 2,8 millones, 2,2 millones registran aportes previsionales. Además, el detalle marca que el régimen se encuentra altamente concentrado en las categorías de menor facturación: un 55% se ubica en la categoría A y, considerando las categorías A, B y C, estas concentran el 78% de los activos.

El futuro de las jubilaciones y la posible solución a la problemática

Piacentini pidió tener en cuenta que "el propio Gobierno promovió la mayor cantidad de monotributistas cuando creó el registro PADIN, que es el Padrón de Trabajadores Independientes, donde una persona inscripta puede a su vez tomar a tres colaboradores que son monotributistas sin tener que pagar sueldo con cargas sociales, porque se consideran trabajadores independientes".

Además de nombrar a la Ley de Modernización Laboral, en su capítulo donde las plataformas de reparto establecen que tampoco tienen relación laboral, pero sí tienen relación de trabajadores independientes que deben anotarse en Monotributo: "Esto hace, justamente, que este sistema de monotributistas vaya creciendo más y más para este tipo de trabajadores".

"Hoy en día un sueldo bajo relación de dependencia, el empleado paga el 11 % de todo su sueldo para que vaya a la caja de jubilación, y el empleador aporta además un 16 % de ese sueldo para la caja de jubilación. Por eso es la distorsión tan grande que hay entre lo que aporta un sueldo a la caja de jubilación y un monotributista que, en las categorías más bajas, aporta apenas un uno y pico por ciento para su futura jubilación; más considerando que, de los monotributistas, el 50 % está en la Categoría A, que es la más pequeña y que tiene el menor aporte a la caja de jubilación”, expuso la tributarista.

Los jubilados marchan todos los miércoles frente al Congreso para pedir mejoras en los haberes.

El informe de la Fundación Mediterránea planteó la necesidad de una reforma previsional, “no solo por los muchos problemas que presenta el actual sistema, sino también por la presión que impondrá el progresivo envejecimiento de la población, ahora agravado por la pronunciada caída en la natalidad observada en las últimas dos décadas”.

Incluso propone como soluciones una reestructuración del Monotributo con aumentos en los montos de los pagos mensuales, acotar la vigencia del régimen, reforzar los controles e incentivos a la facturación y la implementación de un sistema "nocional" público. Como alternativa al traspaso a un sistema de capitalización privada —el cual generaría costos fiscales de transición muy difíciles de asumir—, proponen un modelo de administración pública donde el Estado sea quien lleve un registro contable individual de todos los aportes realizados por cada trabajador durante su vida activa.

Para Piacentini, las alternativas propuestas "son consideradas impracticables en este momento", sobre todo "con este frente de crisis en Argentina". "La solución a esto, que podemos vislumbrar sobre todo desde las cámaras empresariales pymes y los movimientos pymes, es una fuerte creación de empleo. Empleos genuinos, empleos que puedan aportar al sistema jubilatorio, quizás haciendo una condonación y que los nuevos puestos de trabajo aporten menos, no tengan que aportar ese 11 % más ese 16 %, que aporten menos; pero si la cantidad de puestos de trabajo se eleva en una cantidad muy importante, va a reforzar a las cajas de jubilación", propuso la Coordinadora Comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Incluso, no descartó elevar los umbrales en la edad jubilatoria: "En este momento las mujeres se jubilan con 60 años, que a nivel internacional generalmente esta edad está equilibrada a la de los hombres, llegando a una edad jubilatoria a 65 años en casi todos los países de Europa, por ejemplo".