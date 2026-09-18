18 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto: acumula de saldo primario un 1,1% del PBI

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el registro del Sector Público Nacional: $1.990.322 millones de superávit primario y $635 millones de saldo financiero.

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El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto: acumula de saldo primario un 1,1% del PBI

El Gobierno informó que mantuvo el superávit fiscal en agosto, al conseguir un saldo positivo de $1,99 billones y un resultado financiero a favor de 635.000.000 de pesos. De esta manera, acumula 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Luis Caputo junto a  Susana Cordeiro Guerra. 
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Bajo el título Resultado fiscal de agosto 2026, el Palacio de Hacienda publicó un comunicado en el que detalló que "en los 8 primeros meses se acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB".

A través del plan de ajuste que lleva adelante Economía, el Sector Público Nacional volvió a tener un resultado celebrado desde la Casa Rosada. "Reafirmando el compromiso con el ancla fiscal del programa de gobierno", indicó el documento.

En tal sentido, la administración libertaria brindó detalles: "Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $15.027.157 millones (+32,2% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de 35,1% interanual".

El anuncio del Ministerio de Economía

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