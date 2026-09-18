18 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno aumentó las prestaciones por discapacidad: cuánto es el nuevo monto

La normativa publicada este viernes ajustará subas según el IPC de agosto. Además, se garantizó la compensación adicional destinada a la región patagónica.

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Las prestaciones aumentaron un 1

Las prestaciones aumentaron un 1,7%.

El Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, oficializó un aumento de 1,7% en las asignaciones de personas con discapacidad para el mes de septiembre de 2026.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial.
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De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 3487/2026, publicada en el Boletín Oficial este viernes, se mantendrá el componente específico para la zona patagónica. De esta manera, los beneficiarios que residan en esas provincias seguirán recibiendo el adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.

La actualización toma como base los aranceles establecidos por la Resolución 2775/2026 del 21 de agosto, la cual había definido una suba de 2,10% para agosto calculada a partir de la variación del IPC de julio. El nuevo incremento mantiene este mismo criterio de cálculo mensual, adecuando los valores con base en la inflación informada para agosto de 2026.

Aumento de prestaciones por discapacidad: nuevos valores a partir de septiembre

La medida establece tres categorías de valores (A, B y C) para las distintas prestaciones, además de una categoría única para servicios específicos.

Entre los importes más elevados figura la internación para rehabilitación, cuyo valor pasa a $5.982.158,61. Asimismo, se actualizan los montos correspondientes a hogares, residencias, centros educativos terapéuticos, formación laboral, estimulación temprana y transporte.

  • Categoría A: El valor de un Centro de Día con jornada doble se eleva a $1.120.292,68, mientras que la jornada simple sube a $595.990,93. Los Centros Educativos Terapéuticos de jornada doble pasan a $1.258.436,01 y la jornada simple a $687.261,23. La formación y el aprestamiento laboral de jornada doble alcanzan los $1.099.562,74 (jornada simple: $597.925,91). En escolaridad primaria, la jornada doble queda en $1.180.117,30 y la simple en $596.846,71. Para preprimaria, los montos son de $1.121.214 (doble) y $596.846,71 (simple).

  • Categoría B: El Centro de Día de jornada doble se fijó en $940.993,17 y el de jornada simple en $501.483,70. El Centro Educativo Terapéutico se pagará en $1.056.551,78 para jornada doble y $576.828,99 para jornada simple. La escolaridad primaria de doble jornada pasa a $991.308,23 y la de jornada simple a $501.483,70.

  • Categoría C: El Centro de Día de jornada doble asciende a $716.517,21 y el de jornada simple a $382.159,19. El Centro Educativo Terapéutico se ubica en $805.995,13 (doble) y $440.463,31 (simple). La formación laboral de jornada doble pasa a $704.371,12 (simple: $382.419,37), mientras que la escolaridad primaria de jornada doble se incrementa a $754.850,25.

Hogares y residencias: cuánto saldrán a partir de septiembre

Los servicios de hogar presentan los valores más altos del nomenclador:

  • Categoría A: El hogar permanente pasa a $2.107.238,43. La modalidad de hogar permanente con Centro de Día alcanza los $3.276.799,92, con Centro Educativo Terapéutico llega a $3.421.018,65, y el hogar de lunes a viernes con Centro Educativo Terapéutico queda en $2.945.406,21. En residencias, la modalidad permanente sube a $1.372.457,95 y la de lunes a viernes a $1.119.015,60.

  • Categoría B: El hogar permanente se fija en $1.769.518,10 y el de lunes a viernes en $1.371.300,23. Con Centro de Día asciende a $2.751.894,88 y con Centro Educativo Terapéutico a $2.872.535,53. La residencia permanente queda en $1.152.652,09.

  • Categoría C: El hogar permanente pasa a $1.407.283,83 y el servicio de lunes a viernes a $1.092.280,66. Las modalidades combinadas con Centro de Día y Centro Educativo Terapéutico quedan en $2.155.312,53 y $2.248.725,48 respectivamente. La residencia permanente se establece en $1.065.625,20.

Para las prestaciones fuera del esquema A, B y C, la estimulación temprana pasa a $422.231,69, la prestación de apoyo se actualiza a $20.900, el módulo Maestro de Apoyo queda en $497.881,75 (con un valor individual de $16.341,47) y el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) asciende a $770.043,58.

En el área de rehabilitación, el módulo integral intensivo se fija en $183.890,72 y el simple en $110.611,95. El hospital de día asciende a $661.240,08 (jornada simple) y $1.069.375,53 (jornada doble). Finalmente, el valor del transporte por kilómetro sube a $915,31 y el módulo de alimentación a $5.015,63.

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