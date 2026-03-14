14 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Manuel Adorni, tras la polémica por la inclusión de su esposa en el avión presidencial: "No creo que me vuelva a acompañar, es exponerse"

El jefe de Gabiente remarcó que su pareja fue invitada por Javier Milei al evento Argentina Week realizado en Nueva York, aunque reconoció que, si pudiera "volver atrás", "evidentemente no" se hubiera subido a la aeronave.

Por
Adorni brindó una entrevista a Forbes Argentina. 

Adorni brindó una entrevista a Forbes Argentina. 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse a la polémica desatada por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a los Estados Unidos. "No creo que me vuelva a acompañar, es exponerse", aseguró, previo a remarcar que su pareja fue invitada por el presidente Javier Milei para integrar la comitiva oficial que se trasladó al evento Argentina Week en Nueva York.

El Presidente habló sobre un video en el que un robot sirve café.
Te puede interesar:

Milei: "Van a empezar a llorar industria nacional y empleo"

De todas maneras, en una entrevista con Forbes Argentina, reconoció que si pudiera "volver atrás", su esposa "evidentemente no" se hubiera subido a la aeronave. El hecho generó una amplia repercusión en el arco político nacional, con múltiples denuncias penales ante la Justicia y un pedido de explicaciones por parte de bloques opositores en el Congreso de la Nación.

En este marco, Adorni planteó: "Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar". Además, calificó el hecho como "el momento más difícil" de su carrera política, tanto por el impacto familiar como por la repercusión mediática.

Bettina Angeletti - Adorni 11-3-26
Manuel Adorni junto a su esposa.

Manuel Adorni junto a su esposa.

"La equivocación debería ser la forma de aprender. Lo que está mal, está mal. Y yo estoy tranquilo con los hechos. Pero dije una frase absolutamente desafortunada. Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a la Argentina Week, y eso fue desafortunado. En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede, fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara", describió el funcionario sobre el término "deslomarse", que utilizó en el intento de sus primeras defensas públicas.

Antes de regresar al país, Adorni ya había realizado un descargo sobre el tema en X: "Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser 'deslomarse'".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2032212316423348261&partner=&hide_thread=false

Y siguió: "Somos humanos y cometemos errores. Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".

Qué dice la norma sobre viajes oficiales al exterior que fue firmada por Manuel Adorni

La Decisión Administrativa 9/2026, publicada el pasado 26 de febrero en el Boletín Oficial, establece: "Limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una Autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional".

También refiere que "ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional". En el caso de Angeletti, el motivo sería simplemente que Adorni, en sus propias palabras, "venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que [mi esposa] me acompañe".

Según el texto, "corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros, a los Secretarios de la Presidencia de la Nación y a los titulares de organismos descentralizados aprobar los traslados en misión y comisión al exterior de carácter oficial".

Por otro lado, según se detalla en el Decreto 712/2024, firmado por Milei, "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público", al tiempo que queda prohibida "su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
play

Caputo defendió a Manuel Adorni: "Nada de lo que hizo le costó un centavo a los argentinos"

El bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado está compuesto por 10 legisladores.

El radicalismo se pliega a La Libertad Avanza y rechaza el aumento de las dietas de los senadores

play

Polémica por el vuelo en jet privado de Adorni a Uruguay: contradicciones por el costo y sobre quién pagó el viaje

No hay nada más que aclarar, lanzó el jefe de Gabinete.

La aclaración de Adorni sobre los gastos del viaje de su esposa a EEUU: "Corren por nuestra cuenta"

Denunciaron penalmente a Manuel Adorni. 

Adorni fue denunciado penalmente por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York

Adorni y su esposa.

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni que viajó en el avión presidencial

Rating Cero

El complicado momento que vivió un ex participante de GH.

Un ex Gran Hermano sufrió un accidente y terminó en el hospital: le dieron 17 puntos

Esta película sorprendió al mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix
play

Esta película sorprendió a todo el mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix: cómo se llama

Se separó Pia Slapka de Daniel Gabrielli. 

Pia Slapka confirmó su separación de Daniel Gabrielli

Ozuna lanzó nuevo videoclip: Una aventura.
play

Ozuna lanzó nuevo videoclip y volvió al sonido que lo convirtió en una estrella del reguetón

Creo que el cine necesita una industria robusta, sentenció el reconocido productor.

Axel Kuschevatzky, sobre la situación del cine argentino: "Me duele como espectador y como cineasta"

Ian Lucas dijo que la diferencia de edad le pesó al momento de vincularse con Evangelina Anderson.

Ian Lucas confirmó por que no se enamoró de Evangelina Anderson: el escandaloso motivo

últimas noticias

El complicado momento que vivió un ex participante de GH.

Un ex Gran Hermano sufrió un accidente y terminó en el hospital: le dieron 17 puntos

Hace 13 minutos
Adorni brindó una entrevista a Forbes Argentina. 

Adorni, tras la polémica por el viaje con su esposa: "No creo que me vuelva a acompañar, es exponerse"

Hace 59 minutos
Italia le cierra la puerta a millones de descedientes: la mala noticia que afecta a miles de argentinos

Italia le cierra la puerta a millones de descendientes: la mala noticia que afecta a miles de argentinos

Hace 1 hora
Riquelme habló sobre el proyecto de ampliación de La BOmbonera

Riquelme reveló importantes detalles sobre la ampliación de La Bombonera

Hace 1 hora
Raúl Ceballos fue víctima de la última dictadura militar. 

Quién era Raúl Ceballos, uno de los 12 desaparecidos hallados en La Perla

Hace 2 horas