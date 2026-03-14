Manuel Adorni, tras la polémica por la inclusión de su esposa en el avión presidencial: "No creo que me vuelva a acompañar, es exponerse"

El jefe de Gabiente remarcó que su pareja fue invitada por Javier Milei al evento Argentina Week realizado en Nueva York, aunque reconoció que, si pudiera "volver atrás", "evidentemente no" se hubiera subido a la aeronave.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse a la polémica desatada por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a los Estados Unidos. "No creo que me vuelva a acompañar, es exponerse", aseguró, previo a remarcar que su pareja fue invitada por el presidente Javier Milei para integrar la comitiva oficial que se trasladó al evento Argentina Week en Nueva York.

De todas maneras, en una entrevista con Forbes Argentina, reconoció que si pudiera "volver atrás", su esposa "evidentemente no" se hubiera subido a la aeronave. El hecho generó una amplia repercusión en el arco político nacional, con múltiples denuncias penales ante la Justicia y un pedido de explicaciones por parte de bloques opositores en el Congreso de la Nación.

En este marco, Adorni planteó: "Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar". Además, calificó el hecho como "el momento más difícil" de su carrera política, tanto por el impacto familiar como por la repercusión mediática.

"La equivocación debería ser la forma de aprender. Lo que está mal, está mal. Y yo estoy tranquilo con los hechos. Pero dije una frase absolutamente desafortunada. Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a la Argentina Week, y eso fue desafortunado. En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede, fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara", describió el funcionario sobre el término "deslomarse", que utilizó en el intento de sus primeras defensas públicas.

En otra parte de la entrevista, el jefe de Gabinete agradeció el "apoyo incondicional de Gabinete nacional y del Presidente de la Nación". Fue luego de que los distintos funcionarios salieran, casi al unísono, a respaldarlo en redes sociales .

Antes de regresar al país, Adorni ya había realizado un descargo sobre el tema en X: "Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser 'deslomarse'".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2032212316423348261&partner=&hide_thread=false Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores.



Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo… https://t.co/Sh6Hm1DpGV — Manuel Adorni (@madorni) March 12, 2026

Y siguió: "Somos humanos y cometemos errores. Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".

Qué dice la norma sobre viajes oficiales al exterior que fue firmada por Manuel Adorni

La Decisión Administrativa 9/2026, publicada el pasado 26 de febrero en el Boletín Oficial, establece: "Limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una Autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional".

También refiere que "ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional". En el caso de Angeletti, el motivo sería simplemente que Adorni, en sus propias palabras, "venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que [mi esposa] me acompañe".

Según el texto, "corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros, a los Secretarios de la Presidencia de la Nación y a los titulares de organismos descentralizados aprobar los traslados en misión y comisión al exterior de carácter oficial".

Por otro lado, según se detalla en el Decreto 712/2024, firmado por Milei, "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público", al tiempo que queda prohibida "su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada".