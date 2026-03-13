Javier Milei refuerza su respaldo a Manuel Adorni y se presentan juntos en Córdoba ante el círculo rojo Con la presencia confirmada de Karina Milei, el mandatario busca dar una señal de unidad y respaldo total a su jefe de Gabinete. Por Tatiana Scorciapino + Seguir en







Milei busca blindar a su jefe de Gabinete, en medio del escándalo.

El presidente Javier Milei visitará la ciudad de Córdoba el próximo lunes 16 de marzo para participar de un encuentro con empresarios organizado por la Bolsa de Comercio de la provincia. Aún con los coletazos que dejó el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, a Punta del Este y Nueva York, el mandatario disertará ante el círculo rojo sobre la situación política y económica que atraviesa el país, al tiempo que reiterará el pedido de confianza al empresariado nacional a su modelo de gestión.

Del evento, que tendrá lugar en la sala de convenciones que la institución tiene en la capital provincial, participarán además representantes del sector productivo, empresarios y dirigentes de instituciones económicas locales. Tras su gira por Estados Unidos, Chile y España, se espera que el líder libertario haga un balance de lo que dejó la Argentina Week, el encuentro que reunió al gabinete y un sector del empresariado nacional en Nueva York para promocionar inversiones en el país, e invite a los inversores locales a hacer lo mismo.

El encuentro, organizado por la entidad que el pasado septiembre cumplió 125 años, nuclea a importantes empresarios de todo el país, a los que se espera que el presidente les brinde un mensaje contundente en medio de las especulaciones económicas y los ataques a importantes miembros del círculo rojo, como el titular de Fate, Javier Madanes Quintanilla, y el presidente de Techint, Paolo Rocca. Antes de la intervención presidencial expondrán el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur, y el presidente de la entidad anfitriona, Manuel Tagle.

Por primera vez desde que estalló el escándalo que lo tiene como principal protagonista, Manuel Adorni se mostrará junto al presidente en Córdoba. Así, el líder libertario pretende dar un gesto de apoyo contundente a su jefe de gabinete luego del operativo contención que se montó alrededor de su figura vía redes el jueves pasado. Junto a ellos, como siempre, estará la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, jefa política del ex vocero y principal auspiciante de su continuidad dentro del gobierno.

Con la intención de que el escándalo del viaje quede en el pasado, en el Gobierno aseguran que la agenda oficial continuará con normalidad. En ese marco, este martes la mesa política del oficialismo se reunirá en el despacho que Adorni custodia en la planta baja de la Casa Rosada, para avanzar con la hoja de ruta de las reformas legislativas que Milei presentó en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1 de marzo.