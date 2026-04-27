Paro de universidades: el Gobierno intimó a los rectores a que garanticen el dictado de clases El Ministerio de Capital Humano exigió un plan de contingencia a las autoridades de las casas de altos estudios frente a la medida de fuerza que afecta a todo el país y que la Universidad de Buenos Aires la vinculó a la falta de presupuesto. Por + Seguir en







El 12 de mayo habrá una nueva marcha federal universitaria.

El Ministerio de Capital Humano exigió este lunes un plan de contingencia a las autoridades de las universidades nacionales para asegurar el dictado de clases frente al paro docente. La cartera que encabeza Sandra Pettovello busca presionar a los rectores ante una medida de fuerza que afecta a todo el país y que la Universidad de Buenos Aires vinculó a la falta de presupuesto.

La Subsecretaría de Políticas Universitarias elevó el requerimiento formal a las cabezas de las casas de altos estudios en el marco de la semana de paro nacional. El pedido oficial instó a que los rectores "informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras".

En el texto, las autoridades solicitaron que se brinde "un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido".

Para el Ministerio, el giro de fondos públicos debe tener como contrapartida la prestación efectiva del servicio educativo. "El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender", remarcó el comunicado.

Los gremios universitarios mantienen una huelga que comenzó este lunes y que culminará el próximo 2 de mayo. Esta protesta precede a una nueva marcha federal que reclama la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición de los haberes para profesores y trabajadores no docentes.