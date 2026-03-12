En medio del escándalo por los viajes, cuándo vuelve Manuel Adorni de Nueva York

12 de marzo de 2026 Inicio
Tras concluir el Argentina Week en Estados Unidos, el jefe de Gabinete emprenderá su regreso a la Argentina. Se desconoce si lo hará junto a su esposa, Bettina Angeletti, quien fue parte de la comitiva oficial.

Manuel Adorni en el centro de la polémica.

Si bien el evento Argentina Week finalizó este jueves, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se quedará en Nueva York hasta el viernes y recién el sábado estará de vuelta en Argentina, informaron fuentes de Casa Rosada a C5N.

Sergio Massa mantiene su perfil bajo mientras brega por la unidad. 
El regreso de Adorni al país se dará en medio del escándalo que se generó por los viajes del funcionario con su esposa, Bettina Angeletti, tanto a Estados Unidos como a Uruguay.

La esposa del jefe de Gabinete fue parte de la comitiva que viajó a Estados Unidos en el avión presidencial, aunque sin una comunicación oficial previa por parte del Gobierno.

Se hospedó junto al círculo íntimo del presidente Javier Milei en el hotel The Langham, un lujoso palacio ubicado en la Quinta Avenida con una privilegiada vista al Empire State, en el que las habitaciones más baratas tienen un costo de u$s3.500 por noche.

El jefe de Gabinete aseguró que esta situación "no le costó ni un peso al Estado" debido a que la habitación ya contaba con el pago por su plaza personal. El funcionario justificó esta decisión bajo el argumento de que estos traslados representan "trabajos muy sacrificados" y manifestó su deseo de compañía familiar en sus tareas.

"Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe. Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe", explicó.

Otro foco de conflicto surgió tras la versión sobre un vuelo privado del funcionario junto con su familia a Punta del Este en el último feriado de carnaval. Si bien Adorni ratificó su estancia en la ciudad uruguaya, evitó precisiones sobre el transporte utilizado con el argumento de que se trata de "cosas de mi vida privada".

