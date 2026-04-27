28 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei responsabilizó a "la izquierda" por el atentado contra Donald Trump: "No aceptan perder la batalla"

El Presidente disertó en la cena de la Fundación Libertad que se realizó en el complejo Parque Norte, donde ratificó el rumbo del programa económico y reiteró: "Somos el mejor gobierno de la historia".

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Javier Milei habló en Parque Norte.

Javier Milei habló en Parque Norte.

El presidente Javier Milei volvió a repudiar el intento de atentado contra Donald Trump durante el discurso que brindó este lunes en la cena anual organizada por la Fundación Libertad, en el complejo Parque Norte, y responsabilizó a "la izquierda" por lo ocurrido el sábado en el hotel Washington Hilton.

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"Quiero expresar mi más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato sufrido por el presidente Donald Trump. Estamos frente a un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de la izquierda, en todo el mundo libre", expresó el mandatario en el inicio de su disertación.

"No aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas. No son compatibles con la democracia y deben ser castigados con todo el peso de la ley", agregó.

En la misma línea, el titular del Ejecutivo consideró que dichas agrupaciones recurren a acciones extremas ante el avance de las ideas libertarias. "Estamos probando que las ideas de la libertad funcionan. No sólo hemos empezado a ganarles los debates, sino que comenzamos a ganarles en las urnas, y eso los tiene profundamente violentos. No tienen problemas en recurrir a la violencia", señaló.

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Para finalizar su crítica, Milei cuestionó la visión política de sus rivales ideológicos. "Para ellos lo importante es su idea de colectivo. Para ellos los humanos son meras piezas en un tablero de ajedrez y no tienen problema en matarnos si lo ven necesario. Tenemos que dejarlos en evidencia", sentenció el Presidente.

Javier Milei: "No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia"

En el plano local, el jefe de Estado reconoció que los datos de inflación no son favorables. "33% sigue siendo un número horrible, pero lo vamos a derrotar. No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia. No vamos a dejar de mirar la evidencia empírica", enfatizó ante el auditorio.

A pesar de la recesión, el líder de La Libertad Avanza destacó indicadores positivos sobre el mercado laboral. "Lo peor ya pasó, a pesar del ataque violento de la política que no se pudo llevar puesto el programa, y que además la gente apoyó en las elecciones. Los datos están mostrando que somos el mejor gobierno de la historia a pesar de que no le guste a la izquierda. La cantidad de empleo subió. Cayeron los formales y crecieron los informales", aseveró.

Finalmente, el economista expuso su propia situación salarial para ilustrar el ajuste del sector público. "¿Saben al que peor le fue con esta economía en términos reales? A mi, que fui el único que no se subió el sueldo. De hecho, soy el presidente que menos gana en América", concluyó Milei en su exposición.

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