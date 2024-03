Luis Juez, sobre la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel: "Dejen de pelearse por estupideces"

En diálogo con Radio Rivadavia, apuntó hacia el ajuste del gobierno de Milei y analizó la postura del kirchnerismo sobre el DNU. "La gente vive un salvaje ajuste con una angustia monstruosa como para que nosotros traigamos estas cosas a la cabeza. Probablemente, el kirchnerismo junte a los senadores necesarios para voltear el DNU y, si no se ponen a laburar probablemente sí", manifestó.

"No tienen idea ni quién es el verdadero enemigo. Tengo una responsabilidad institucional, no tengo segundos intereses, el enemigo está identificado, dejen de pelearse por estupideces", agregó el ex candidato a gobernador de Córdoba.

En tanto, cargó contra los legisladores de Unión por la Patria al describir que se encuentran "agazapados" y en esta línea, aseguró que "los kirchneristas están rogando, ese famoso club del helicóptero. Cuando el peronismo no gobierna no puede gobernar más nadie".

El Gobierno intenta bajar el tono y culpa al periodismo por la interna entre Milei y Villarruel

Mientras inicia el tratamiento del Mega DNU en el Senado, el Gobierno intentó bajar el tono y culpa al periodismo por la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que se hizo una mala lectura del comunicado: “No sé por qué se tomó que era contra la vicepresidenta”, manifestó.

Durante la habitual conferencia de prensa, en la que participa de lunes a viernes, el vocero presidencial intentó aclarar las dudas entorno a un posible enfrentamiento entre los líderes. "Efectivamente era un comunicado muy firme dedicado contra la casta política, desconocemos porqué se hizo una lectura desacertada y se relacionó el comunicado con la vicepresidente de la nación", explicó. Además, remarcó que no existe ningún tipo de "pelea" o "interna", y que el comunicado en realidad "fue contra la casta política".

"Hacen un mundo donde no lo hay, no hay ningún problema entre Villaruel y el presidente", agregó Adorni, y siguió: "Si quieren inventar una interna no lo van a lograr porque no lo hay"

Durante el día de ayer, la Oficina del Presidente, emitió un comunicado donde expresaban que el "tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover la fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo".

Ante esta situación, se relacionó el texto ante una posible interna entre Javier Milei y Victoria Villaruel, lo que para el vocero presidencial, Manuel Adorni, no es una realidad: "Nos sentimos sorprendidos por la mala lectura que hubo del comunicado".