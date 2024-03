Javier Milei cruzó a Victoria Villarruel por convocar a la sesión para tratar el mega DNU

En ese sentido, el comunicado del Gobierno señaló que tanto el DNU como la iniciativa en la Cámara Baja "violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo", y consideró que el potencial rechazo al decreto "conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino".

En otro tramo del texto, el Gobierno expresó que espera "que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden 'anotarse' victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos", en lo que parece ser una crítica a Villarruel.

La convocatoria de Victoria Villarruel para que el Senado trate el mega DNU

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó el martes a una sesión especial para este jueves a las 11 de la mañana para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que emitió el presidente Javier Milei a fines del año pasado.

Tras dilatar el tratamiento durante meses, finalmente el megadecreto será tratado en la Cámara Alta donde el oficialismo no tiene los votos necesarios para no cuenta con los votos necesarios para votar al favor del DNU y los bloques opositores no estarían dispuestos a acompañar la aprobación del mismo.

Además del DNU, en la sesión se tratarán otros temas como el acuerdo con Turquía y China para evitar la doble imposición tributaria sobre la renta y prevención de la evasión y la elusión fiscal.

También se trataría la autorización para que el presidente Javier Milei pueda ausentarse del país durante el 2024 en diversos viajes oficiales y la modificación del Código Penal con respecto a la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Senado

Qué tiene que pasar para que se derogue el DNU

El DNU 70/2023 tiene fecha del 20 de diciembre, fue publicado el 21 de diciembre, y entró en vigencia el 29 de diciembre, pero algunos de sus artículos fueron suspendidos tras distintos fallos judiciales.

Para que el DNU sea derogado debe ser rechazado por las 2 cámaras del Congreso. Si sólo una lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna de las cámaras.