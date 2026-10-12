Luis Caputo negó los rumores sobre su salida del Gobierno: "Quedate tranquilo que no voy a renunciar" Tras varios días de especulaciones, el ministro de Economía descartó una eventual salida del Gabinete de Javier Milei y aseguró que seguirá formando parte del gobierno libertario. Por Agregar C5N en









Luis Caputo, ministro de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió algunas consultas por X y a un usuario le negó los rumores sobre su salida del Gobierno, además de aclarar que es la "primera vez" que está al frente de la cartera de Economía. "Quedate tranquilo que no voy a renunciar, así que aun tipos como vos van a poder vivir en un país mejor", retrucó el funcionario.

El rumor comenzó en A24 tras la última visita del exministro de Finanzas de Mauricio Macri a Nueva York, donde mantuvo reuniones con accionistas e inversores en el contexto de la inicio de la asamblea general de la ONU. Caputo también ocupó la Secretaría de Finanzas y la presidencia del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del ingeniero.

La respuesta de Luis Caputo a un usuario en X. Sin embargo, no hubo una versión oficial sobre una eventual renuncia del ministro que ejecuta el plan económico de Milei y gestiona las expectativas extranjeras sobre Argentina.

Martín Menem descartó los rumores sobre la renuncia de Luis Caputo El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respaldó al ministro de Economía el último domingo y aseguró que "no hay ninguna duda" sobre su continuidad en el Gobierno, al tiempo que denunció la existencia de un "ejército de operadores" que busca debilitar a la administración de Javier Milei mediante versiones sobre una eventual salida del funcionario.

"Cada vez que Toto Caputo, que está haciendo una gestión brillante por la Argentina, cada vez que está haciendo algo importante por la Argentina, sale un ejército de operadores a poner en duda su continuidad. No hay ninguna duda en la continuidad de Toto, esto que quede claro", enfatizó Menem en LN+.

Redes sociales El dirigente sostuvo que se trata de una maniobra recurrente contra el oficialismo y recordó que ya habían circulado versiones similares durante otras instancias de la gestión económica. "Siempre el mismo modus operandi", afirmó el diputado y agregó: "Inventan cualquier estupidez respecto de esto porque lo que quieren hacer es debilitar al Gobierno. Ahora, no es Toto, es el Gobierno".