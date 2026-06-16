16 de junio de 2026 Inicio
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El Banco Mundial otorgó una garantía de u$s2.000 millones a Argentina para su regreso al mercado internacional

La entidad aprobó un paquete de garantías clave de cara a los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno, este año y en 2027.

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Luis Caputo y Javier Milei.

Luis Caputo y Javier Milei.

El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por u$s2.000 millones para Argentina, claves para afrontar vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno, este año y en 2027.

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La entidad bancaria internacional remarcó en un comunicado oficial que el objetivo del préstamo es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales. La declaración se da en medio de la baja del riesgo país y las presiones del mercado para que el ministro de Economía, Luis Caputo vuelva a emitir deuda en el exterior.

milei caputo
Javier Milei y Luis Caputo.

Javier Milei y Luis Caputo.

La ayuda garantizará el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, lo que permitirá reducir los costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública.

"Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo", explicó la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra.

En qué consiste el paquete de garantías otorgado a Argentina

Argentina logró una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una de MIGA, buscando movilizar hasta u$s2.000 millones en préstamos comerciales y enmarcándose en una estrategia para impulsar la creación de empleo, atraer inversiones en infraestructura y promover la inclusión financiera de pequeñas empresas.

El préstamo comercial respaldado por las garantías tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años. Las garantías del BIRF y MIGA respaldarán acciones que buscan movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para empresas de diferentes escalas.

Cómo evolucionó el riesgo país

El Gobierno argentino negoció estas garantías como un respaldo para conseguir préstamos con bancos internacionales a una menor tasa frente a un riesgo país que en abril estaba en torno a los 520 puntos básicos.

Un escenario que cambió de forma rotunda en las últimas semanas ya que con la mejora en la calificación de la deuda por parte de Standard & Poor’s de CCC+ a B- y con el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el riesgo país cayó a 425 puntos básicos al cierre del lunes, el nivel más bajo de los últimos ocho años.

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