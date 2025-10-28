28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Los principales puntos de la reforma laboral que el Gobierno impulsará en el nuevo Congreso

Basada en el proyecto de ley presentado por la diputada libertaria Romina Diez a fines de 2024, la iniciativa propone incentivos fiscales para pymes, una ampliación de la jornada laboral, flexibilización de convenios y pago en cuotas de las indemnizaciones.

Por
 El texto original no incluye modificaciones sobre la recaudación sindical

  El texto original no incluye modificaciones sobre la recaudación sindical, ni sobre la elección interna en los gremios. 

Luego de la victoria en las elecciones legislativas nacionales, el Gobierno comienza a trabajar en la reforma laboral que impulsará y buscar tratar en el 2026 con la nueva conformación del Congreso de la Nación. Entre los principales puntos, la iniciativa propone incentivos fiscales para pymes, además de una ampliación de la jornada laboral, flexibilización de convenios y pago en cuotas de las indemnizaciones.

Martín Menem también habló de consensos para tratar la reforma laboral y tributaria.
Te puede interesar:

El oficialismo advirtió a la oposición que vetará cualquier Presupuesto que no garantice el equilibrio fiscal

El proyecto se basa en la “Ley de promoción de inversiones y empleo”, presentada por la diputada de La Libertad Avanza Romina Diez en diciembre de 2024, que vino a reemplazar la primera versión de la reforma incluida en la Ley Bases.

La idea del Gobierno es utilizar el proyecto base y complementarlo con las ideas que puedan llegar surgir de las futuras reuniones con los gobernadores y representantes del sector sindical y empresarial en el Concejo de Mayo.

Pymes
El Gobierno impulsará una reforma laboral.

El Gobierno impulsará una reforma laboral.

El proyecto de la diputada Diez propone incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas, con el propósito de fomentar la contratación formal de trabajadores.

Además, establece la posibilidad de fragmentar las vacaciones, aplicar bancos de horas y establecer mecanismos de flexibilidad laboral mediante convenios colectivos. También define nuevas pautas para licencias por enfermedad o accidente.

Además de Diez, el texto cuenta con el acompañamiento de los diputados Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert —ahora, en uso de licencia—, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.

Cuáles son los puntos de la reforma laboral que impulsará el Gobierno

Flexibilización y Modificaciones Contractuales

  • Irrenunciabilidad de derechos: Se mantiene la nulidad de cualquier acuerdo que reduzca derechos laborales, pero se permite la homologación de modificaciones esenciales del contrato de trabajo por la autoridad de aplicación (Art. 12).
  • Facultad de modificar formas y modalidades del trabajo: El empleador puede introducir cambios en la prestación laboral, siempre que no sean irrazonables, no alteren elementos esenciales del contrato ni causen perjuicio material o moral al trabajador. Si se incumple, el trabajador puede considerarse despedido sin causa (Art. 66).
  • Medidas disciplinarias: Se establecen plazos y procedimientos para cuestionar sanciones disciplinarias (30 días corridos para impugnar), y se exige notificación fehaciente (Art. 67).

Formas de Pago y Recibos

  • Pago de salarios: Se permite el pago en efectivo, cheque, transferencia bancaria o mediante cuentas en entidades autorizadas (Art. 124).
  • Recibos digitales: Se admite la entrega de recibos de pago en formato electrónico, con conservación digital (Art. 139 y 143).
  • Contenido del recibo: Se detalla la información obligatoria, como datos del empleador y trabajador, remuneración, deducciones, y aportes (Art. 140).

Vacaciones

  • Flexibilización: Las vacaciones pueden otorgarse en forma fragmentada (mínimo 1 semana) y se extiende el plazo para su goce hasta el 30 de abril del año siguiente. Se garantiza que, al menos cada 2 años, el trabajador disfrute de sus vacaciones en temporada de verano, salvo que opte por lo contrario (Art. 154).

Banco de Horas y Flexibilidad Laboral

  • Régimen de horas extras y banco de horas: Las convenciones colectivas de trabajo pueden establecer regímenes flexibles, como:
    • Banco de horas: Acumulación de horas extras para compensarlas con tiempo libre en el futuro.
    • Francos compensatorios: Días libres adicionales en lugar de pago por horas extras.
    • Horas extras: Regulación de su uso y compensación.
  • Límites:
    • Se deben respetar los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad.
    • Los regímenes deben adecuarse a las modalidades de producción y condiciones propias de cada actividad, siempre contemplando el beneficio e interés de los trabajadores.

Enfermedad y Accidentes

  • Plazos de licencia: Se extienden los períodos de licencia por enfermedad inculpable:
    • Hasta 6 meses para trabajadores con menos de 5 años de antigüedad.
    • Hasta 12 meses para trabajadores con más de 5 años de antigüedad o con carga familiar (Art. 208).
  • Conservación del empleo: Si el trabajador no puede reincorporarse después de la licencia, el empleador debe conservar su empleo por 1 año adicional (Art. 211).

Reforma laboral: el proyecto completo

Reforma_Laboral_LLA_efb3f14eff
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Caputo consideró muy sano para el país que se pelee la oposición.

Tras el triunfo en las elecciones, Caputo apuntó contra el kirchnerismo: "Quedó en evidencia el riesgo kuka"

Javier Milei junto a Giorgia Meloni.
play

Giorgia Meloni saludó a Javier Milei por el triunfo del Gobierno: "¡Felicidades, amigo mío!"

El Gobierno destacó la reacción de los mercados y el éxito de la Boleta Única Papel tras las elecciones legislativas

El Gobierno destacó la reacción de los mercados y el éxito de la Boleta Única Papel tras las elecciones legislativas

Francos insistió en la importancia de mantener el equilibrio fiscal.

Guillermo Francos celebró el triunfo de LLA: "La gente entendió el mensaje"

Para Santilli, el resultado obliga a tener mucha más responsabilidad.

Tras la victoria en Provincia, Santilli confirmó que cumplirá la promesa de pelarse

La Libertad Avanza se impuso en diez partidos del AMBA, de los cuales había perdido en siete en las elecciones provinciales de septiembre.

Elecciones 2025: tras haber perdido en septiembre, La Libertad Avanza dio vuelta el resultado en 7 municipios del AMBA

Rating Cero

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.

Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza.

La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.
play

Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

últimas noticias

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado.

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado: qué pasó

Hace 13 minutos
El look con el que Neymar disfrutó del cumpleaños de su hija.

​La audaz elección de Neymar: el look que combina un short y camisa de textura brillante en tonos tierra

Hace 23 minutos
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años.

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

Hace 26 minutos
play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Hace 28 minutos
El dólar oficial se desplomó en el comienzo de la semana.

Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebota y supera los $1.500

Hace 28 minutos