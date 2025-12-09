El campo celebra la baja de retenciones, pero insiste en llevarlas a cero

La Cámara de la Industria Aceitera señaló que "es un paso muy positivo", aunque desde la Sociedad Rural abogan por una nueva reducción en las alícuotas "para ser más competitivos". La medida alcanza a la soja, el trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol, entre otros productos.

El campo celebró este martes la nueva baja de retenciones a productos agropecuarios anunciada por el Gobierno, aunque volvió a insistir en la necesidad de llevarlas a cero. La Cámara de la Industria Aceitera ( CIARA ) señaló que "es un paso muy positivo" , aunque desde la Sociedad Rural Argentina ( SRA ) abogan por una nueva reducción en las alícuotas "para ser más competitivos".

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

"Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar. Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja", señaló CIARA en su cuenta de X, al replicar la medida anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que alcanza a la soja, el trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol, entre otros productos.

Por su parte, Eloisa Frederking, vicepresidenta de la Sociedad Rural Argentina , destacó en un primer momento que "no esperábamos" el anuncio: "Este fin de semana estábamos trabajando bastante con el tema de los aportes que terminados de hacer con los que redactan la ley de modernización laboral y fiscal".

"Justamente nuestro reclamo siempre es el tema de los derechos de exportación y en la parte fiscal está el tema del régimen de medianas inversiones. Nuestro pedido es que se incluya a las personas físicas . Nosotros necesitamos que primero se nivele la cancha y que todos tengamos la misma condición para arrancar este motor productivo. Para eso necesitamos que nuestro sector lo tenga, y tiene que arrancar con la baja de retenciones" , describió en una entrevista por CNN Radio.

En el mismo sentido fueron publicaciones realizadas por las Bolsas de Cereales y Comercio de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe, quienes emitieron un comunicado en conjunto donde celebraron la baja en las alícuotas y calificaron que la medida "va en línea con la necesidad de reducir la carga impositiva que enfrenta el sector" y es "un nuevo paso que reafirma el camino hacia la eliminación definitiva de este impuesto sumamente distorsivo".

"Desde las Bolsas reafirmamos nuestro compromiso con una agenda que impulse mayor previsibilidad, reglas claras y un entorno impositivo que acompañe el crecimiento sostenible de la producción y las exportaciones del país", concluyeron.

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), puso en valor la baja de retenciones que "permite c recer en competitividad, producción y exportaciones", valoraron "la señal hacia el campo y confiamos en que el objetivo del Gobierno es seguir avanzando hacia la eliminación de las retenciones".

Sin embargo, "no miramos esta baja de manera aislada, se suma al paquete de medidas del proyecto de modernización laboral (RIMI, amortización acelerada para equipos de riego, mallas antigranizo y hacienda, exención de IVA al riego y la solución al problema de ganancia por tenencia en ganadería). En conjunto, son señales que mejoran el clima de inversión y apuntan a una mayor competitividad para el agro", aclararon.

A la vez, el Consejo Agroindustrial Argentino también celebró y destacó el anuncio de Luis Caputo, al señalar en X que "el camino del alivio fiscal es el correcto para que la agroindustria genere más exportaciones, empleo y divisas".

Cómo quedó el esquema de retenciones al campo

La medida abarca a los principales complejos agrícolas del país y será oficializada recién el miércoles a través del Boletín Oficial y tiene como meta principal aumentar la competitividad del sector y acelerar el ingreso de divisas al mercado local.

Según indicaron, la soja pasará del 26% al 24%, los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, maíz y sorgo de 9,5% a 8,5% y girasol de 5,5% a 4,5%.

Esta decisión se integra en un programa diseñado para la reducción permanente y gradual de las retenciones, un gravamen históricamente cuestionado por los productores.