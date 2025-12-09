Oficializaron la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa y la designación de Carlos Presti

El Gobierno aceptó formalmente la renuncia del mendocino, quien asume como diputado por La Libertad Avanza, y formalizó el nombramiento del militar al frente de la cartera.

El Gobierno formalizó la salida de Luis Petri como ministro de Defensa y la designación del teniente general Carlos Presti en el cargo a partir del 10 de diciembre, ya que el mendocino asume como diputado por La Libertad Avanza.

El Gobierno oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre

La medida se implementó a través del Decreto 869/2025 , publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El texto acepta la renuncia presentada por Petri y designa en el cargo a Presti , a quien pasa a disponibilidad en términos militares a partir del 10 de febrero, en caso de que continúe como ministro, y a situación pasiva el 10 de junio de 2026.

Esto implica que el nuevo ministro no pedirá su pase a retiro para asumir el cargo , sino que quedará bajo el régimen de disponibilidad, una figura que funciona como una suerte de licencia del servicio efectivo y que le permite mantenerse dentro de la estructura militar mientras ejerce funciones civiles. No está en actividad, pero tampoco retirado.

La renuncia de Petri fue a través de una carta dirigida a Milei , en la que calificó su paso por el Gabinete como "una experiencia que quedará grabada para siempre" y afirmó que la gestión concluye con "la misión cumplida" en materia de modernización y fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1998089467278819709&partner=&hide_thread=false Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025

Quién es Carlos Presti, el primer militar al frente del Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia

Carlos Alberto Presti es teniente general. El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, había sido designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército, lo que provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad, mayores que él.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar y estuvo presente en misiones de paz en Haití y, desde el 15 de septiembre de 2017, fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Durante su gestión, Presti tuvo bajo su mando a 55.000 hombres y mujeres.

El CELS advirtió que la designación de Carlos Presti "implica una militarización de la política"

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió este martes que la designación del jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Presti, como ministro de Defensa "implica una militarización de la política y una politización de las fuerzas armadas que refuerza la dependencia con Estados Unidos".

A través de un comunicado, el CELS remarcó que "la noción de gobierno civil apunta a que quien está a cargo de las fuerzas sea un delegado de la autoridad política y no el representante de la corporación militar".

"Incluso en EEUU un militar no puede ser secretario de Defensa si no pasaron 7 o 10 años desde su retiro", sostuvo la organización.

"La designación se inscribe en el alineamiento a una agenda geopolítica bélica y en una retórica que afirma que la ‘demonización’ de las fuerzas armadas debe terminar. A casi 50 años del golpe, la decisión marca el reingreso de un militar como ministro", remarca el texto.