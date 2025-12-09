IR A
La miniserie de Netflix cargada de lucha por el poder que es furor

Una propuesta de siete capítulos que presenta la fuerte disputa entre dos mujeres con influencia atravesadas por secretos, y lealtades frágiles.

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama, acción y atmósfera de western clásico.

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción que se está quedando con la atención de los suscriptores fanáticos del western y los dramas intensos. La plataforma estrenó Los abandonados, una miniserie de siete episodios protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson, que explora el enfrentamiento entre dos matriarcas poderosas en una frontera sin ley donde la violencia y la traición definen las reglas del juego.

Una propuesta italiana que mezcla intriga, romance adulto y giros constantes.
Esta serie mezcla elementos del western clásico con un relato contemporáneo cargado de tensión, lo que desató gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente en el ranking mundial del gigante del streaming.

Los abandonados, ambientada en el salvaje Oeste norteamericano, presenta un territorio donde dos familias chocan por el control de tierras y secretos enterrados en el pasado. Con una producción que toma la estética de este género, la serie construye un relato donde cada decisión arrastra consecuencias irreversibles y donde la supervivencia necesita de sacrificios extremos.

Esta historia logra el equilibrio perfecto entre la acción del género western y el drama, ofreciendo duelos al amanecer, emboscadas, personajes marcados por pérdidas irreparables y momentos de vulnerabilidad genuina que conmueven tanto como inquietan.

Los abandonados

Netflix: sinopsis de Los abandonados

Los abandonados sigue el enfrentamiento entre Constance Van Ness, una matriarca dueña de extensas tierras y con influencia política que domina a quienes la rodean con voluntad de hierro y una obsesión inquebrantable por proteger su legado familiar, y Fiona Nolan, la líder de un clan de huérfanos y marginados que transformaron la frontera en refugio y trinchera contra la hostilidad del mundo. Estos dos grupos, separados por el desprecio social y unidos por un territorio cargado de plata, se enfrentan en una espiral de violencia que aumenta en cada capítulo, dando a conocer secretos oscuros que permanecieron ocultos durante años y que amenazan con destruir todo lo que ambas mujeres construyeron.

La trama avanza entre alianzas frágiles, negociaciones tensas que muestran la fragilidad de los acuerdos en un lugar donde la ley tiene un alcance limitado, y escenas de acción implacable que incluyen fugas desesperadas y confrontaciones ejecutadas con mucha precisión. La serie explora cómo los personajes cargan con decisiones del pasado que los persiguen constantemente, mostrando jóvenes que aprenden rápidamente que en ese territorio no existen segundas oportunidades, y adultos con experiencias en guerras que luchan contra enemigos que no esperaban enfrentar mientras protegen lo poco que les queda.

La producción utiliza un estilo visual dominado por tonos tierra y contrastes fuertes que remarcan el aislamiento, el desamparo y la brutalidad característica de una época donde sobrevivir significaba enfrentar la violencia cotidiana con fuerza y extrema determinación.

Los abandonados

Tráiler de Los abandonados

Embed - Los abandonados | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Los abandonados

  • Lena Headey como Fiona Nolan
  • Gillian Anderson como Constance Van Ness
  • Nick Robinson como Elias Teller
  • Diana Silvers como Dahlia Teller
  • Aisling Franciosi como Trisha Van Ness
  • Lucas Till como Garret Van Ness
  • Lamar Johnson como Albert Mason
  • Natalia Del Riego como Lilla Belle
