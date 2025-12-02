Diego Santilli se reúne con Peter Lamelas en Casa Rosada El ministro del Interior se verá las caras con el embajador de los Estados Unidos en plena negociación de un acuerdo comercial con la gestión de Donald Trump. Por + Seguir en







Santilli se reúne con Lamelas en plena gira con los gobernadores. Nuevo Diario Web (Sgo del Estero)

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este martes desde las 10:30 con el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, en Casa Rosada. El encuentro se dará luego de los diversos cónclaves que el funcionario mantuvo con los gobernadores y en plena negociación de un acuerdo comercial con la gestión de Donald Trump.

Pese a que no se dió a conocer una agenda oficial detallada, se da por hecho que el vínculo comercial entre Argentina y Estados Unidos será el tema central que dominará la conversación.

El propio Lamelas ya había destacado el mes octubre que el acuerdo sellado por los presidentes Donald Trump y Javier Milei es “histórico”, subrayando la cercanía y el acompañamiento entre ambas administraciones.

“El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, había afirmado Lamelas al remarcar el respaldo político y económico de Washington.

Peter Lamelas Peter Lamelas se reunirá con Diego Santilli. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Argentina publicó un comunicado donde confirma que el acuerdo “crea las condiciones para incrementar las inversiones de Estados Unidos en Argentina” y constituye “una clara señal de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales”, trazando además “una trayectoria de crecimiento para ambos países”.