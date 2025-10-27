Dólar, reelección, Trump y reforma laboral: las definiciones de Javier Milei para el segundo tramo de su Gobierno El Presidente aseguró que lo sorprendió el resultado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se refirió a los posibles cambios en el Gobierno y no descartó sumar referentes de otras fuerzas. Por







"Lo peor ya pasó", aseguró Javier Milei luego de las elecciones legisltivas 2025

Tras los sorpresivos resultados en las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei reconoció que no esperaba semejante triunfo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, pero que a partir de ello se tomará “algo de tiempo” para definir a los dirigentes que conformarán su nuevo gabinete de ministros. Además, insinuó que irá por la reelección, adelantó que enfilará la reforma laboral e impositiva y cómo seguirá el plan económico.

Con una participación del 67,85%, la más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa, el Gobierno ganó en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Mendoza y obtuvo más de 40% de los votos a nivel nacional.

En estos comicios, se renovaron 127 diputados nacionales en todo el territorio de la República Argentina, y 24 senadores nacionales en 8 distritos: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

"Es una elección en la que, sobre todas las cosas, los argentinos decidieron no volver al pasado. Dos tercios de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor, de prosperidad, de crecimiento", destacó el mandatario este lunes en A24. En ese sentido, señaló que el kirchnerismo no proponía un modelo, sino "destruir a Milei".